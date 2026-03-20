Antigua GFC vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Así llegan Antigua GFC y Marquense
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC venció 1-0 a Comunicaciones en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense venció en casa a Cobán Imperial por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 18 puntos (4 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|14
|8
|1
|5
|4
|3
|Xelajú
|23
|14
|6
|5
|3
|10
|4
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|5
|Municipal
|21
|14
|6
|3
|5
|4
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|14
|8
|1
|5
|4
|3
|Xelajú
|23
|14
|6
|5
|3
|10
|4
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|5
|Municipal
|21
|14
|6
|3
|5
|4
|7
|Antigua GFC
|18
|14
|4
|6
|4
|-2
|8
|Marquense
|18
|14
|5
|3
|6
|-2
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 16: vs Mixco: 28 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 17: vs Mictlán: 1 de abril – 18:00 horas
- Fecha 18: vs Aurora FC: 4 de abril – 11:00 horas
- Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 16: vs Comunicaciones: 29 de marzo – 19:00 horas
- Fecha 17: vs Xelajú: 1 de abril – 20:00 horas
- Fecha 18: vs Mixco: 7 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Mictlán: 12 de abril – 21:00 horas
- Fecha 20: vs Aurora FC: 15 de abril – 15:00 horas
Horario Antigua GFC y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas