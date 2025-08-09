Antigua GFC vs Mictlán en vivo por la fecha 4 del Apertura 2025

Antigua GFC vs Mictlán en vivo por la fecha 4 del Apertura 2025

El Estadio Pensativo será este sábado el escenario del tercer duelo que se dispute de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025, cuando Antigua GFC reciba a Mictlán a partir de las 19:00 horas.

Antigua recibe a los conejos de Mictlán en el Estadio Pensativo. (Foto; Prensa Libre)

El Estadio Pensativo será este sábado el escenario del tercer duelo que se dispute de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025, cuando Antigua GFC reciba a Mictlán a partir de las 19:00 horas. Los panzas verdes llegan con el objetivo de mantener su fortaleza como locales y sumar tres puntos que les permitan seguir en los puestos de privilegio de la clasificación.

Antigua, dirigido por Mauricio Tapia, ha mostrado un arranque sólido, combinando orden defensivo con efectividad en ataque, y buscará hacer pesar nuevamente la localía. Por su parte, Mictlán llega con la urgencia de sumar. El equipo oriental apenas acumula dos puntos en las tres primeras jornadas y es consciente de que necesita reaccionar pronto para evitar complicaciones en la tabla.

