Antigua GFC vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura se jugará el próximo viernes 22 de agosto a las 19:00 horas.

Así llegan Antigua GFC y Mixco

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Aurora FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Mictlán. Buscará volver a la racha de sus últimos partidos en los que acumuló 4 victorias. En ellos, llegó a anotar 6 goles a sus oponentes y ha recibido 2 en su portería.

Antigua GFC ha mantenido una racha impresionante en el estadio Pensativo, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Mixco resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 9 puntos (3 PG – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (4 PG – 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 5 4 1 0 4 2 Municipal 11 5 3 2 0 3 3 Aurora FC 10 5 3 1 1 2 4 Antigua GFC 9 5 3 0 2 4 5 Comunicaciones 8 5 2 2 1 4

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Cobán Imperial: 31 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Guastatoya: 30 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Municipal: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Mixco, según país