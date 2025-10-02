Antigua GFC vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Antigua GFC recibirá a Xelajú, en el marco de la fecha 13 del Apertura, el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 18:00 horas, en el estadio Pensativo.

Así llegan Antigua GFC y Xelajú

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú viene de derrotar a Malacateco con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 10 goles y le han convertido 8 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Antigua GFC con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el tercer puesto con 20 puntos (6 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 23 11 7 2 2 5 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 4 Aurora FC 19 11 5 4 2 4 5 Xelajú 18 12 5 3 4 7

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Achuapa: 11 de octubre – 19:00 horas

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Mictlán: 11 de octubre – 15:00 horas

Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Xelajú, según país