Antigua GFC vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Antigua GFC y Xelajú
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
Xelajú viene de derrotar a Malacateco con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 10 goles y le han convertido 8 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Antigua GFC con un marcador de 0-2.
El local se ubica en el tercer puesto con 20 puntos (6 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|23
|11
|7
|2
|2
|5
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|4
|Aurora FC
|19
|11
|5
|4
|2
|4
|5
|Xelajú
|18
|12
|5
|3
|4
|7
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Achuapa: 11 de octubre – 19:00 horas
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Mictlán: 11 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas