Antigua GFC vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Deportes

Antigua GFC vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

La previa del choque de Antigua GFC ante Xelajú, a disputarse en el estadio Pensativo el domingo 5 de octubre desde las 18:00 horas.

|

Antigua GFC recibirá a Xelajú, en el marco de la fecha 13 del Apertura, el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 18:00 horas, en el estadio Pensativo.

Así llegan Antigua GFC y Xelajú

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú viene de derrotar a Malacateco con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 10 goles y le han convertido 8 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Antigua GFC con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el tercer puesto con 20 puntos (6 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 4 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 26 12 7 5 0 14
2 Mixco 23 11 7 2 2 5
3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8
4 Aurora FC 19 11 5 4 2 4
5 Xelajú 18 12 5 3 4 7

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 14: vs Achuapa: 11 de octubre – 19:00 horas
  • Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Marquense: 15 de octubre – 20:00 horas
  • Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 14: vs Mictlán: 11 de octubre – 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS