Antigua GFC y Comunicaciones se miden por la llave 2

En el marco de la llave 2 del Clausura, mañana será el juego entre Antigua GFC y Comunicaciones. Será en el Estadio Pensativo desde las 19:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Antigua GFC quien ganó 0 a 1.

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 2: vs Comunicaciones: 2 de mayo – 18:00 horas

Próximo partido de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 2: vs Antigua GFC: 2 de mayo – 18:00 horas

Los resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Temporada Regular : Cobán Imperial 5 vs Antigua GFC 1 (21 de enero)

: Cobán Imperial 5 vs Antigua GFC 1 (21 de enero) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Xelajú 1 (25 de enero)

: Antigua GFC 1 vs Xelajú 1 (25 de enero) Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero)

: Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero) Temporada Regular : Marquense 1 vs Antigua GFC 1 (1 de febrero)

: Marquense 1 vs Antigua GFC 1 (1 de febrero) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero)

: Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero) Temporada Regular : Mictlán 0 vs Antigua GFC 0 (15 de febrero)

: Mictlán 0 vs Antigua GFC 0 (15 de febrero) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Aurora FC 0 (18 de febrero)

: Antigua GFC 2 vs Aurora FC 0 (18 de febrero) Temporada Regular : Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero)

: Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Guastatoya 0 (24 de febrero)

: Antigua GFC 2 vs Guastatoya 0 (24 de febrero) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Antigua GFC 2 (28 de febrero)

: Malacateco 2 vs Antigua GFC 2 (28 de febrero) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (4 de marzo)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (4 de marzo) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Cobán Imperial 2 (8 de marzo)

: Antigua GFC 2 vs Cobán Imperial 2 (8 de marzo) Temporada Regular : Xelajú 1 vs Antigua GFC 1 (15 de marzo)

: Xelajú 1 vs Antigua GFC 1 (15 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo)

: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Marquense 0 (23 de marzo)

: Antigua GFC 1 vs Marquense 0 (23 de marzo) Temporada Regular : Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo)

: Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo) Temporada Regular : Antigua GFC 8 vs Mictlán 2 (1 de abril)

: Antigua GFC 8 vs Mictlán 2 (1 de abril) Temporada Regular : Aurora FC 0 vs Antigua GFC 2 (4 de abril)

: Aurora FC 0 vs Antigua GFC 2 (4 de abril) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Malacateco 1 (19 de abril)

: Antigua GFC 2 vs Malacateco 1 (19 de abril) Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Antigua GFC 0 (15 de abril)

: Guastatoya 3 vs Antigua GFC 0 (15 de abril) Temporada Regular: Achuapa 2 vs Antigua GFC 2 (26 de abril)

Los resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Comunicaciones 3 (21 de enero)

: Achuapa 2 vs Comunicaciones 3 (21 de enero) Temporada Regular : Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero)

: Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero) Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero)

: Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero) Temporada Regular : Xelajú 2 vs Comunicaciones 0 (31 de enero)

: Xelajú 2 vs Comunicaciones 0 (31 de enero) Temporada Regular : Comunicaciones 2 vs Marquense 1 (7 de febrero)

: Comunicaciones 2 vs Marquense 1 (7 de febrero) Temporada Regular : Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)

: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero) Temporada Regular : Comunicaciones 2 vs Mictlán 1 (19 de febrero)

: Comunicaciones 2 vs Mictlán 1 (19 de febrero) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Comunicaciones 0 (22 de febrero)

: Aurora FC 2 vs Comunicaciones 0 (22 de febrero) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)

: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero)

: Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero) Temporada Regular : Comunicaciones 3 vs Malacateco 2 (3 de marzo)

: Comunicaciones 3 vs Malacateco 2 (3 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 4 vs Achuapa 0 (8 de marzo)

: Comunicaciones 4 vs Achuapa 0 (8 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo)

: Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo)

: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Xelajú 3 (22 de marzo)

: Comunicaciones 1 vs Xelajú 3 (22 de marzo) Temporada Regular : Marquense 1 vs Comunicaciones 0 (29 de marzo)

: Marquense 1 vs Comunicaciones 0 (29 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)

: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Comunicaciones 1 (5 de abril)

: Mictlán 1 vs Comunicaciones 1 (5 de abril) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Aurora FC 0 (10 de abril)

: Comunicaciones 1 vs Aurora FC 0 (10 de abril) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril)

: Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril) Temporada Regular: Malacateco 1 vs Comunicaciones 0 (26 de abril)

Horario Antigua GFC y Comunicaciones, según país