Antigua GFC y Municipal disputan la final de ida

El partido entre Antigua GFC y Municipal, por la final del Apertura, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 19:00 horas en el estadio Pensativo.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 1.

Con la esperanza de levantar el trofeo más importante del Apertura, Antigua GFC y Municipal saltarán al terreno de juego para buscar un triunfo que les permita llegar con la mejor ventaja al duelo de vuelta. Volverán a verse las caras el próximo sábado 27 de diciembre.

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Final: vs Municipal: 27 de diciembre – 18:00 horas

Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Final: vs Antigua GFC: 27 de diciembre – 18:00 horas

Los resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)

: Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)

: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)

: Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)

: Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)

: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)

: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)

: Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)

: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)

: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)

: Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)

: Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)

: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)

: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre)

: Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre) Cuartos de Final : Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre) Semifinal : Aurora FC 0 vs Antigua GFC 1 (14 de diciembre)

: Aurora FC 0 vs Antigua GFC 1 (14 de diciembre) Semifinal: Antigua GFC 4 vs Aurora FC 2 (17 de diciembre)

Los resultados de Municipal en partidos del Apertura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)

: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio) Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)

: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)

: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto) Temporada Regular : Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)

: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto) Temporada Regular : Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)

: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)

: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)

: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)

: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)

: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre) Temporada Regular : Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)

: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)

: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)

: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)

: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)

: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre) Cuartos de Final : Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)

: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre) Semifinal : Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)

: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre) Semifinal: Municipal 3 vs Achuapa 0 (18 de diciembre)

Horario Antigua GFC y Municipal, según país