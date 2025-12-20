Antigua GFC y Municipal disputan la final de ida

Deportes

Antigua GFC y Municipal disputan la final de ida

En la previa de Antigua GFC vs Municipal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:00 horas en el estadio Pensativo.

|

El partido entre Antigua GFC y Municipal, por la final del Apertura, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 19:00 horas en el estadio Pensativo.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 1.

Con la esperanza de levantar el trofeo más importante del Apertura, Antigua GFC y Municipal saltarán al terreno de juego para buscar un triunfo que les permita llegar con la mejor ventaja al duelo de vuelta. Volverán a verse las caras el próximo sábado 27 de diciembre.

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Final: vs Municipal: 27 de diciembre – 18:00 horas
Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Final: vs Antigua GFC: 27 de diciembre – 18:00 horas
Los resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
  • Temporada Regular: Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)
  • Temporada Regular: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)
  • Temporada Regular: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)
  • Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)
  • Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)
  • Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)
  • Temporada Regular: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)
  • Temporada Regular: Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)
  • Temporada Regular: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)
  • Temporada Regular: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)
  • Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)
  • Temporada Regular: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)
  • Cuartos de Final: Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre)
  • Cuartos de Final: Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre)
  • Semifinal: Aurora FC 0 vs Antigua GFC 1 (14 de diciembre)
  • Semifinal: Antigua GFC 4 vs Aurora FC 2 (17 de diciembre)
Los resultados de Municipal en partidos del Apertura
  • Temporada Regular: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)
  • Temporada Regular: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)
  • Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)
  • Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)
  • Temporada Regular: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)
  • Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)
  • Temporada Regular: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)
  • Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)
  • Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)
  • Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)
  • Temporada Regular: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)
  • Temporada Regular: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)
  • Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)
  • Temporada Regular: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)
  • Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)
  • Temporada Regular: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)
  • Temporada Regular: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)
  • Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)
  • Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)
  • Temporada Regular: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)
  • Temporada Regular: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)
  • Temporada Regular: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)
  • Cuartos de Final: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)
  • Cuartos de Final: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)
  • Semifinal: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)
  • Semifinal: Municipal 3 vs Achuapa 0 (18 de diciembre)
Horario Antigua GFC y Municipal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

