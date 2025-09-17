Antigua GFC y Municipal empataron 1 a 1

Antigua GFC y Municipal firmaron tablas (1 – 1) este miércoles, en el encuentro correspondiente a la fecha 10.

El delantero José Martínez abrió el marcador para Municipal, al minuto 3 de la primera parte, y lo igualó el volante Oscar Santis al anotar en el minuto 16 de la misma etapa.

La figura del partido fue Oscar Santis. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.

José Martínez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Antigua GFC, Mauricio Tapia, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Diego Santis, José Ardón, Juan Carbonell y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos, José Rosales y Oscar Santis en el medio; y Juan Francisco Apaolaza, Dewinder Bradley y Marvin Ávila en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mario Acevedo salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Mena y Aubrey David en defensa; John Méndez, Rodrigo Saravia, Yunior Pérez y Pedro Altán en la mitad de cancha; y Rudy Muñoz y José Martínez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Pensativo fue Bryan López Castellanos.

Para la siguiente fecha, Antigua GFC actuará de visitante frente a Malacateco, mientras que Municipal recibirá a Marquense.

Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 20 unidades y se ubica en el segundo lugar.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Kevin Grijalva, Marvin Ávila por Jostin Daly y Enzo Fernández por José Espinoza

64′ 2T – Salió José Rosales por Milton Maciel

79′ 2T – Salió Juan Francisco Apaolaza por Diego Fernández

Amonestados en Antigua GFC:

15′ 1T Enzo Fernández, 27′ 1T Juan Carbonell, 29′ 1T Dewinder Bradley, 33′ 1T Juan Francisco Apaolaza, 9′ 2T José Rosales, 20′ 2T José Ardón y 40′ 2T José Espinoza

Cambios en Municipal

77′ 2T – Salieron Rodrigo Saravia por Jonathan Franco y John Méndez por Rudy Barrientos

92′ 2T – Salieron Pedro Altán por Jefry Bantes y José Martínez por Davis Contreras

Amonestados en Municipal: