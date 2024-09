Antigua queda vivo en Copa Centroamericana ante un Saprissa que desperdició dos penaltis

Antigua GFC quedó vivo en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Saprissa de Costa Rica que contó con dos penaltis que no supo capitalizar.

Antigua GFC y el Deportivo Saprissa empataron sin goles la noche de este martes 24 de septiembre en un partido válido por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Antigua GFC casi comienza con el pie izquierdo el partido, ya que un error en la salida pudo terminar en un tempranero gol de Saprissa, pero para fortuna del club aguacatero, todo quedó en un susto.

Luego del momento de dominio de Saprissa, José Espinoza dejó escapar el que pudo ser el 1-0.

El oriundo de Zacapa quedó mano a mano frente al portero Esteban Alvarado, pero su remate no fue bueno y perdió la oportunidad de hacer el primero.

Cuando mejor lo pasaba Antigua, el defensor Kevin Grijalva se barrió de forma imprudente en el área y derribó a Javon East, cometiendo un penalti.

Momento en el que el árbitro toma la decisión de expulsar al jugador Dennis Ramírez de Antigua. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Fue el guardameta Luis Morán quien se encargó de mantener el cero en el arco guatemalteco con una atajada de mérito a Ariel Rodríguez.

Recién iniciada la segunda parte, Antigua se complicó ya que Dennis Ramírez cometió una temeraria falta sobre Luis Díaz y acabó siendo expulsado tras una revisión del VAR.

Las más claras de Antigua fueron en el minuto 64, cuando el portero Alvarado tapó dos remates consecutivos. En el minuto 74, nuevamente el VAR tomó protagonismo al corregir al árbitro, que en primera instancia no había cobrado nada, y sancionar una falta de José Gálvez a Gino Vivi.

El hombre que tomó la responsabilidad de ejecutar el penalti fue Óscar Duarte, quien estrelló su disparo en el palo izquierdo de un Luis Morán que celebró como anotación el fallo de su rival.

José Gálvez le comete una falta a Gino Vivi dentro del área. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El marcador ya no se movió y Antigua quedó vivo del enfrentamiento contra el Saprissa. El próximo partido entre ambos será el martes 1 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa a las 20 horas.

La acción en la Copa Centroamericana continuará el 25 y 26 de septiembre con los duelos entre Real Estelí vs Águila, Motagua vs Herediano y Comunicaciones vs Alajuelense.