Antigua GFC y Municipal aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del Apertura 2026 sin pasar por la ronda previa. Los coloniales terminaron líderes de la fase de clasificación con 41 puntos, y los escarlatas quedaron segundos con 40, en una última jornada en la que los seis partidos se jugaron a la misma hora.

Antigua rescató un empate 1-1 ante Mixco en el Pensativo, pese a jugar con diez desde el minuto 33. Municipal, por su parte, ganó 0-2 a Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo, con un doblete de José Carlos Martínez, y se quedó con el otro boleto directo.

Del tercer al sexto lugar, Mixco, Xelajú, Guastatoya y San Pedro jugarán la ronda previa. Los ganadores de esas series enfrentarán a Antigua y Municipal en semifinales, cuyas fechas y horarios se definirán en los próximos días.

Antigua rescató el empate con diez

Los coloniales se quedaron con un jugador menos al minuto 33, por la expulsión de Diego Fernández, que el árbitro Bryan López ratificó tras revisar la jugada en el FVS. Mixco aprovechó la superioridad numérica y se adelantó al 59 con un cabezazo de Lynner García, en una segunda mitad en la que el local siguió buscando el empate.

Al 87, el árbitro sancionó un penal por una mano de Martín Ángulo dentro del área. Agustín Maziero lo convirtió al 89 para sellar el 1-1 y devolverles el liderato a los coloniales, que cerraron la fase con 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Municipal sentenció con Martínez

Los rojos avisaron desde el primer minuto, con un remate de Yunior Yuri Pérez al poste, y abrieron el marcador al 7, cuando Martínez aprovechó un error en la salida de la defensa venada. El delantero estuvo cerca de ampliar con un zurdazo al travesaño al 23 y completó su doblete apenas comenzó el segundo tiempo, al cabecear un centro de Erick Japa al 46.

Suchitepéquez tuvo dos ocasiones para descontar por medio de Santiago Gómez, una de ellas con el marcador todavía 0-1, pero Municipal sostuvo la ventaja hasta el final. Con la victoria, los escarlatas sumaron 40 puntos y se quedaron con el segundo lugar.

Lo que sigue para Antigua y Municipal

Antigua espera al ganador peor ubicado de la ronda previa. Si San Pedro elimina a Mixco, será su rival en semifinales; si Mixco avanza, los coloniales jugarán contra el vencedor del cruce entre Xelajú y Guastatoya. La ronda previa se juega a ida y vuelta, con fechas y horarios por definir en los próximos días.

Municipal espera al ganador mejor ubicado. Si Mixco supera a San Pedro, será su rival; si los sampedranos avanzan, los escarlatas enfrentarán a Xelajú o Guastatoya, según quién gane esa llave. Los dos equipos, que ya tienen su lugar asegurado, tendrán descanso mientras se definen sus rivales.