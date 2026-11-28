Fútbol Nacional
Liga Nacional: así quedó la tabla final de la fase de clasificación del Apertura 2026
Antigua cerró en el primer lugar con 41 puntos y Municipal en el segundo con 40, y ambos avanzan directo a semifinales. Mixco, Xelajú, Guastatoya y San Pedro jugarán la ronda previa.
El plantel de Antigua GFC posa antes del partido de la última jornada del Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Antigua GFC).
En el Pensativo, Antigua empató 1-1 con Mixco pese a jugar con diez desde el minuto 33, por la expulsión de Diego Fernández. Lynner García adelantó a Mixco al 59 y Agustín Maziero igualó de penal al 89, por una mano de Martín Ángulo. Municipal, en Mazatenango, ganó 0-2 a Suchitepéquez con un doblete de José Carlos Martínez, a los 7 y a los 46 minutos.
Comunicaciones venció 2-0 a Xelajú, con goles de Dewinder Bradley al 67 y Marco Domínguez al 74. Los cremas jugaban con diez desde la expulsión de Steven Cárdenas al 63 y también terminaron con diez por la de Dairon Reyes al 84. San Pedro ganó 2-0 a Guastatoya con goles de Sebastián Colón, al 7, y Osman Salguero, al 50, y aseguró el sexto lugar.
Aurora y Cobán Imperial empataron 1-1. Diego Samuel Ruiz Golón abrió para los aurinegros al 50 y Steven Paredes Beltetón igualó al 69; los cobaneros marcaron otro al 85, pero fue anulado por fuera de juego. Malacateco y Marquense igualaron 0-0 en Santa Lucía, en un partido en el que el árbitro Diego Ojer revisó dos jugadas en el FVS y no cobró penal.
Con estos resultados, la tabla quedó así:
- Antigua GFC: 41 puntos (avanza a semifinales)
- Municipal: 40 puntos (avanza a semifinales)
- Mixco: 38 puntos (avanza a la siguiente fase)
- Xelajú MC: 37 puntos (avanza a la siguiente fase)
- Guastatoya: 34 puntos (avanza a la siguiente fase)
- San Pedro: 32 puntos (avanza a la siguiente fase)
- Cobán Imperial: 29 puntos (eliminado)
- Comunicaciones: 29 puntos (eliminado)
- Marquense: 29 puntos (eliminado)
- Aurora: 26 puntos (eliminado)
- Malacateco: 20 puntos (eliminado)
- Suchitepéquez: 13 puntos (eliminado)
Los dos primeros de la tabla se ahorran la ronda previa y esperan en semifinales. Del tercer al sexto lugar, Mixco enfrentará a San Pedro y Xelajú a Guastatoya, en series a ida y vuelta cuyas fechas y horarios se definirán en los próximos días.
Cobán, Comunicaciones y Marquense terminaron igualados con 29 puntos, pero quedaron fuera de la fase final. San Pedro, que juega su primera campaña en la Liga Nacional, aseguró el último boleto con su victoria en el Mateo Sicay Paz.