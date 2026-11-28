La fase de clasificación del Torneo Apertura 2026 llega este sábado 28 de noviembre a su momento decisivo. Noventa minutos separan a varios equipos de la liguilla, del pase directo a semifinales o de ver cómo se esfuman sus aspiraciones de luchar por el título.

La Liga Nacional vivirá una jornada decisiva, con todos los encuentros en simultáneamente a partir de las 15 horas.

El nuevo formato elevó la tensión: únicamente seis clubes avanzan a la fase final y los dos mejores acceden directamente a semifinales. Los ubicados del tercero al sexto puesto disputarán una ronda adicional.

Batalla por las semifinales

La batalla por el liderato promete acaparar la atención. Antigua GFC llega como líder con 40 puntos y depende de sí mismo para quedarse con la cima. Un empate le bastará para asegurar el primer lugar y uno de los boletos directos.

Xelajú MC, con 37 unidades, visita a Comunicaciones con la misión de sumar tres puntos y mantener vivas sus aspiraciones de terminar entre los dos mejores. Cualquier tropiezo podría costarle caro.

Municipal, vigente campeón nacional y también con 37 puntos, visita a Suchitepéquez con el objetivo de conseguir la clasificación directa. Los escarlatas buscan retener la corona conquistada en el torneo anterior.

Deportivo Mixco, igualmente con 37 unidades, afronta un desafío complicado al visitar al líder, Antigua GFC. Los chicharroneros buscarán un resultado favorable y estarán pendientes de sus rivales directos.

Cuatro por un boleto

Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC, Mixco y Guastatoya ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda. Queda una plaza y cuatro equipos mantienen posibilidades: San Pedro, Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones.

San Pedro llega a la última fecha en la sexta posición, con 29 puntos, y depende de sí mismo para sellar una clasificación histórica. El conjunto sampedrano ha sorprendido en su primera campaña en la máxima categoría y puede coronar ese esfuerzo con su presencia en la liguilla.

A solo un punto se ubican Cobán Imperial y Marquense, que necesitan que San Pedro tropiece para entrar en zona de clasificación. Ambos saldrán por la victoria y seguirán de cerca los demás resultados.

Más complicada es la situación de Comunicaciones. La derrota anterior dejó a los albos contra las cuerdas.

Los dirigidos por Roberto Montoya, con 26 puntos, necesitan vencer a Xelajú MC y esperar tropiezos de sus rivales directos para alcanzar el último boleto.

Aunque sus posibilidades son reducidas, los cremas se aferran a una última esperanza para evitar una eliminación que sería un duro golpe para la institución.

Cierre decoroso

Aurora FC, Malacateco y Suchitepéquez llegan eliminados de la lucha por la liguilla. Sin embargo, buscarán cerrar el torneo con una victoria y sumar puntos para la tabla acumulada, de cara a la permanencia en el Clausura 2027.

La programación simultánea de los seis encuentros anticipa un desenlace cargado de dramatismo. Los cambios en la clasificación y la incertidumbre acompañarán a jugadores, entrenadores y aficionados hasta el último minuto.

Hoy se definirá quién termina como líder, cuáles equipos avanzan directamente a semifinales y quién se queda con el último boleto. También se pondrá a prueba el carácter de los clubes en el momento decisivo.