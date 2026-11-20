El torneo suma 133 futbolistas diferentes con anotaciones. El delantero de Aurora FC encabeza la tabla individual con 11 tantos, mientras Municipal lidera entre los equipos con mayor variedad de goleadores.

La producción ofensiva del Torneo Apertura 2026 no se concentra únicamente en los delanteros. Hasta el momento, 133 futbolistas diferentes han conseguido marcar al menos un gol, según los registros de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala. Entre ellos, Héctor Alejandro Morales Muñoz, de Aurora FC, figura como el principal artillero del campeonato, con 11 anotaciones.

El atacante, de 28 años, ha conseguido esa cifra en 841 minutos de participación. Su efectividad también sobresale en la estadística individual, pues necesita apenas 76 minutos para marcar un gol.

Detrás de Morales aparece el argentino Agustín Maziero, de Antigua GFC, con nueve anotaciones en 870 minutos. La diferencia entre ambos es de dos tantos, en una clasificación que tiene a otros seis futbolistas compartiendo la tercera posición.

Uno de ellos es Steven Alonso Cárdenas, de Xelajú MC, quien suma siete goles en 596 minutos. Su promedio de una anotación cada 85 minutos lo convierte en el jugador más efectivo entre quienes registran siete tantos.

Con esa misma cantidad aparecen Yonatán Pozuelos, de Mixco; Yair Jaén, de Xelajú MC; José Francisco Almanza, de Guastatoya; Armando Zamorano, de Suchitepéquez, y Janderson Pereira, de Cobán Imperial.

La lista de los diez principales goleadores se completa con Kevin López, de Antigua GFC, y Víctor Ávalos, de Guastatoya, ambos con seis anotaciones.

Municipal reparte sus goles entre 15 jugadores

En el apartado colectivo, Municipal presenta la mayor diversidad de anotadores del campeonato. El equipo escarlata tiene a 15 futbolistas diferentes que han conseguido marcar, una cifra que lo coloca por delante del resto de clubes de la Liga Nacional.

John Méndez encabeza la producción ofensiva roja con cuatro goles. Sin embargo, el aporte también llega desde otras posiciones, con jugadores como Erik López, Cristian Hernández, José Martínez, César Archila, Pedro Altán, Rudy Barrientos y Nicolás Samayoa, entre otros.

Comunicaciones ocupa el segundo lugar, con 13 futbolistas que han conseguido anotar durante el certamen. Dewinder Bradley, con cinco tantos, es el principal referente de los albos en este apartado.

Aurora FC y Xelajú MC comparten el tercer puesto, con 12 jugadores diferentes que han aportado goles a sus respectivos equipos.

De esta manera, el Apertura 2026 presenta una doble competencia en el apartado ofensivo: Héctor Morales busca consolidarse como máximo goleador, mientras los registros colectivos muestran a Municipal como el equipo que más ha distribuido sus anotaciones entre distintos integrantes de su plantilla.