Apertura 2026: así marcha el cumplimiento de la regla de minutos juveniles en la Liga Nacional tras la segunda jornada

Tras disputarse dos jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, uno de los aspectos que comienza a cobrar relevancia es el cumplimiento de la regla de minutos para jugadores juveniles. Aunque aún está pendiente el partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial, reprogramado por la participación internacional del conjunto colonial, varios equipos ya han comenzado a sumar de manera importante en este apartado.

El vigente subcampeón nacional, Xelajú MC, es hasta ahora el club que más oportunidades ha brindado a sus jóvenes talentos. Los superchivos encabezan la clasificación con 270 minutos acumulados, repartidos entre tres futbolistas, lo que los convierte en la institución que más ha apostado por sus fuerzas básicas en el arranque del campeonato.

Guastatoya ocupa el segundo lugar con 192 minutos, una cifra que también refleja la confianza del cuerpo técnico en los jugadores de edad limitada durante las primeras jornadas del torneo. Los recién ascendidos también muestran cifras positivas: San Pedro registra 119 minutos y Suchitepéquez suma 81, por lo que mantienen un buen ritmo para cumplir con el requisito reglamentario.

En contraste, Comunicaciones apenas acumula 44 minutos de participación juvenil después de dos jornadas, lo que lo ubica entre los equipos con menor avance en este apartado. Más llamativa es la situación de Municipal y Aurora FC, que todavía no registran minutos con futbolistas de edad limitada, por lo que deberán incrementar la participación de sus jóvenes en las próximas fechas para evitar presiones conforme avance la fase de clasificación.

El reglamento de la Liga Nacional establece que cada club debe completar un mínimo de 1,200 minutos con jugadores de edad limitada durante la fase regular del campeonato. Son elegibles los futbolistas formados en fuerzas básicas y nacidos entre el 2005 y el 2012, es decir, jugadores de 21 años o menos.

La normativa también establece que los minutos deben acumularse con la participación de al menos dos futbolistas diferentes, por lo que un solo jugador no puede completar la totalidad del requisito. La medida busca incentivar la participación de más jóvenes en los planteles y fortalecer el desarrollo de nuevos talentos para el futbol guatemalteco.

Aunque el Apertura 2026 apenas comienza y todavía queda un largo camino por recorrer, las cifras de las dos primeras jornadas ya permiten identificar qué equipos han apostado con mayor decisión por sus canteranos y cuáles deberán acelerar el paso para evitar complicaciones reglamentarias en la recta final de la fase de clasificación.