La lucha por el último boleto a la fase final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se mantiene abierta. Comunicaciones, San Pedro, Aurora FC, Cobán Imperial y Marquense todavía tienen posibilidades matemáticas de quedarse con el sexto lugar, cuando restan dos jornadas para concluir la fase de clasificación.

En la parte alta de la tabla, Antigua GFC lidera con 39 puntos, seguido por Xelajú MC y Mixco, que comparten el segundo y tercer puesto con 34 unidades. Municipal es cuarto, con 33 puntos y un partido pendiente, mientras Guastatoya ocupa la quinta posición, con 31. Los dos primeros lugares tendrán el beneficio de avanzar directamente a las semifinales.

Comunicaciones vuelve a la pelea

Uno de los equipos que ha recuperado terreno es Comunicaciones. Después de permanecer cerca de 17 jornadas en la parte baja de la clasificación, el conjunto albo volvió a meterse en la disputa por el último cupo, luego de sumar tres victorias consecutivas.

Los triunfos por 2-0 frente a Marquense y Cobán Imperial impulsaron a los cremas hasta los 26 puntos, con los que ocupan el séptimo lugar, a tres unidades de San Pedro, que actualmente es sexto con 29.

El cierre será exigente para Comunicaciones, que deberá enfrentar a Guastatoya y Xelajú en las jornadas 21 y 22. Además, necesita que se den otros resultados para conseguir su clasificación.

La disputa también incluye a Aurora FC, Cobán Imperial y Marquense, los tres con 25 puntos. Aurora tiene un partido pendiente frente a Municipal, programado para el 25 de noviembre, a las 20 horas, por lo que cuenta con una oportunidad adicional para acercarse a la zona de clasificación.

Con cinco equipos separados por pocos puntos y dos jornadas por disputarse, la pelea por el sexto lugar promete un cierre intenso en el Apertura 2026.