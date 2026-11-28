Fútbol Nacional
Apertura 2026: definidos los cruces de la ronda previa por el boleto a semifinales
Mixco enfrentará a San Pedro y Xelajú a Guastatoya en series de ida y vuelta. Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos días.
Mixco enfrentará a San Pedro en la ronda previa del Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo).
La fase de clasificación del Apertura 2026 dejó definidos los cuatro equipos de la ronda previa: Mixco (38 puntos), Xelajú MC (37), Guastatoya (34) y San Pedro (32). Los ganadores de las dos series avanzarán a las semifinales, donde ya esperan Antigua GFC y Municipal, primero y segundo de la tabla.
Mixco terminó tercero tras empatar 1-1 con Antigua y se medirá con San Pedro, que aseguró el sexto lugar al vencer 2-0 a Guastatoya. La serie será a ida y vuelta: el primer partido se jugará en casa de San Pedro y la vuelta en territorio mixqueño.
Xelajú MC cayó 2-0 ante Comunicaciones en la última jornada y quedó cuarto, mientras que Guastatoya cerró quinto. El equipo pecho amarillo recibirá el partido de ida y los Superchivos cerrarán la serie como locales.
Los rivales de Antigua y Municipal
Antigua, líder con 41 puntos, espera al ganador peor ubicado de la ronda previa. Si San Pedro elimina a Mixco, será su rival; si Mixco avanza, los coloniales jugarán contra el vencedor del cruce entre Xelajú y Guastatoya.
Municipal, segundo con 40 puntos tras vencer 2-0 a Suchitepéquez, espera al ganador mejor ubicado. Si Mixco supera a San Pedro, será su rival en semifinales; si los sampedranos avanzan, los escarlatas enfrentarán a Xelajú o Guastatoya, según quién gane esa llave.