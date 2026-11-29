La fase de clasificación del Apertura 2026 concluyó este sábado 28 d noviembre con la jornada 22 y dejó definidos a los líderes individuales del torneo: Héctor Morales como máximo goleador y Cruz como el portero menos vencido. Los dos tuvieron una temporada destacada, aunque sus equipos vivieron suertes distintas.

Aurora terminó décimo con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y 12 derrotas, por lo que Morales no jugará la fase final. San Pedro, en cambio, aseguró el sexto lugar con 32 puntos al vencer 2-0 a Guastatoya en la última fecha y seguirá en la pelea por el título.

Los dos jugadores vivieron una campaña de proyección. Morales llegó procedente del Deportivo Amatitlán, de la Segunda División, y Cruz, de 24 años, vivió su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Héctor Morales, el goleador de Aurora

Morales marcó su primer gol en la jornada 9, ante Mixco, y a partir de ahí protagonizó una racha de nueve partidos consecutivos con anotación. Su rendimiento le permitió ser convocado a la Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena. De los 32 goles de Aurora en la fase regular, 11 fueron suyos, lo que representa el 34.4 % de la producción ofensiva del equipo.

Agustín Maziero, de Antigua GFC, anotó de penal en el empate 1-1 ante Mixco y escaló al segundo lugar. Estos son los cinco máximos goleadores de la fase de clasificación:

Héctor Morales, Aurora FC: 11 goles

Agustín Maziero, Antigua GFC: 9 goles

Yonatán Pozuelos, Mixco: 8 goles

Yair Jaén, Xelajú MC: 8 goles

Janderson Pereira, Cobán Imperial: 8 goles

Héctor Morales (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo).

Vander Cruz, el arquero de los Gallos

Cruz terminó con una ventaja de ocho goles sobre Gustavo Gutiérrez, de Marquense, y Kevin Moscoso, de Mixco, ambos con 28. San Pedro, que juega su primer torneo tras el ascenso, logró una clasificación histórica a la fase final y se mantuvo invicto como local durante toda la fase regular.

A diferencia de Morales, Cruz seguirá en la lucha por el título. Los Gallos enfrentarán a Mixco en la ronda previa, por un boleto a semifinales, en una serie a ida y vuelta cuyas fechas se darán a conocer en los próximos días. Así quedó la lista de los porteros menos vencidos: