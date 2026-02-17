Apretada victoria de Achuapa frente a Guastatoya

El volante logró apoderarse del balón para conectar un remate que se anidó en la portería defendida por Rubén Escobar Fernández.
Carlos Santos se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Achuapa metió 1 gol.
También fue importante Ederson Cabezas. El arquero de Achuapa fue fundamental.
El director técnico de Achuapa, Rafael Loredo, planteó una estrategia 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Mathius Gaitán, Dayron Suazo y Yeison Carabali en la línea defensiva; Carlos Santos, Isaías de León, Alexis Matta y Edgar Macal en el medio; y Carlos Mejía y Derlis Aquino en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 3-4-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Emanuel Yori, Keyner Agustín y Víctor Armas en defensa; Joshua Ubico, Marlon Sequén, Denilson Sánchez y Ariel Lon en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine, Santiago Gómez y Víctor Ávalos en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio fue Wildomar Ramírez.
Achuapa visitará a Malacateco en la próxima jornada. Por el lado de Guastatoya jugará de local frente a Cobán Imperial.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 13 puntos y en el segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 9 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Achuapa
- 64′ 2T – Salió Carlos Santos por Jomal Williams
- 67′ 2T – Salió Alexis Matta por Erick Sánchez
- 86′ 2T – Salió Edgar Macal por Kevin Tiul
Amonestados en Achuapa:
- 45′ 1T Carlos Mejía y 46′ 2T Randall Corado
Cambios en Guastatoya
- 45′ 2T – Salieron Joshua Ubico por Carlos Alvarado y Keyner Agustín por Kevin Fernández
- 62′ 2T – Salió Marlon Sequén por Nelson García
- 76′ 2T – Salió Ariel Lon por Herberth Morales
Amonestados en Guastatoya:
- 16′ 2T Carlos Alvarado, 25′ 2T Ariel Lon, 25′ 2T Víctor Armas, 45′ 2T Kevin Fernández y 46′ 2T Keyshwen Arboine
Expulsado en Guastatoya:
- 48′ 2T Carlos Alvarado (Roja por doble amarilla)