Apretada victoria de Achuapa frente a Guastatoya

Durante la fecha 7 del Clausura, el enfrentamiento entre Achuapa y Guastatoya en el estadio terminó con una estrecha victoria del equipo anfitrión por 1 a 0. Fue Carlos Santos quien logró anotar para que festeje Achuapa, en el minuto 4 del segundo tiempo.

El volante logró apoderarse del balón para conectar un remate que se anidó en la portería defendida por Rubén Escobar Fernández.

Carlos Santos se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Achuapa metió 1 gol.

También fue importante Ederson Cabezas. El arquero de Achuapa fue fundamental.

El director técnico de Achuapa, Rafael Loredo, planteó una estrategia 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Mathius Gaitán, Dayron Suazo y Yeison Carabali en la línea defensiva; Carlos Santos, Isaías de León, Alexis Matta y Edgar Macal en el medio; y Carlos Mejía y Derlis Aquino en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 3-4-3 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Emanuel Yori, Keyner Agustín y Víctor Armas en defensa; Joshua Ubico, Marlon Sequén, Denilson Sánchez y Ariel Lon en la mitad de cancha; y Keyshwen Arboine, Santiago Gómez y Víctor Ávalos en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio fue Wildomar Ramírez.

Achuapa visitará a Malacateco en la próxima jornada. Por el lado de Guastatoya jugará de local frente a Cobán Imperial.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 13 puntos y en el segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 9 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Achuapa

64′ 2T – Salió Carlos Santos por Jomal Williams

67′ 2T – Salió Alexis Matta por Erick Sánchez

86′ 2T – Salió Edgar Macal por Kevin Tiul

Amonestados en Achuapa:

45′ 1T Carlos Mejía y 46′ 2T Randall Corado

Cambios en Guastatoya

45′ 2T – Salieron Joshua Ubico por Carlos Alvarado y Keyner Agustín por Kevin Fernández

62′ 2T – Salió Marlon Sequén por Nelson García

76′ 2T – Salió Ariel Lon por Herberth Morales

Amonestados en Guastatoya:

16′ 2T Carlos Alvarado, 25′ 2T Ariel Lon, 25′ 2T Víctor Armas, 45′ 2T Kevin Fernández y 46′ 2T Keyshwen Arboine

Expulsado en Guastatoya: