Apretada victoria de Antigua GFC frente a Achuapa

El enfrentamiento entre Antigua GFC y Achuapa en el estadio Pensativo finalizó con una victoria apretada del equipo anfitrión por 1 a 0 en la fecha 14 del Apertura. Fue Jostin Daly quien logró anotar para que festeje Antigua GFC, en el minuto 36 del segundo tiempo.

El delantero logró apoderarse del balón para conectar un remate que se anidó en la portería defendida por Ederson Cabezas Quiñónez.

Jostin Daly se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

También fue importante Estuardo Sicán. El arquero de Antigua GFC fue fundamental.

El director técnico de Antigua GFC, Mauricio Tapia, planteó una estrategia 4-3-3 con Estuardo Sicán en el arco; Guillermo Carbonell, Alexander Robinson, Enzo Fernández y Héctor Prillwitz en la línea defensiva; Jimmy Ruiz, José Espinoza y Marvin Ávila en el medio; y Robinson Flores, Juan Francisco Apaolaza y Dewinder Bradley en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 3-4-3 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Carlos Santos, Dayron Suazo y Carlos Castrillo en defensa; Randall Corado, Isaías de León, Edgar Macal y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero, Vitor Alves y Kevin Castillo en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Pensativo fue Franklin Ventura.

Antigua GFC visitará a Marquense en la próxima jornada. Por el lado de Achuapa jugará de local frente a Mixco.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 26 puntos y en el segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 13 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salieron Juan Francisco Apaolaza por Santiago Garzaro y Jimmy Ruiz por Selvin Sagastume

72′ 2T – Salieron José Espinoza por Diego Fernández, Alexis Matta por Erick Sánchez, Marvin Ávila por Jostin Daly y Edgar Macal por Cristian González

Amonestados en Antigua GFC:

8′ 1T Alexander Robinson, 6′ 2T Robinson Flores y 15′ 2T Enzo Fernández

Cambios en Achuapa

18′ 1T – Salió Vitor Alves por Denilson Bol

80′ 2T – Salió Denilson Bol por Sixto Betancourt

Amonestados en Achuapa: