Apretada victoria de Aurora FC frente a Mixco

En el estadio Municipal Guillermo Slowing, el choque entre Aurora FC y Mixco, correspondiente a la fecha 22 del Apertura se resolvió con una victoria ajustada del equipo anfitrión por 1 a 0. Fue Alejandro Galindo quien logró anotar para que festeje Aurora FC, en el minuto 29 del segundo tiempo.

El volante logró apoderarse del balón para conectar un remate que se anidó en la portería defendida por Mynor Padilla Zuñiga.

Alejandro Galindo se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Aurora FC metió 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue José Quiñonez. El zaguero de Aurora FC fue importante .

El director técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, planteó una estrategia 3-6-1 con Liborio Sánchez en el arco; Luis Cardona, Jairo Soriano y Klisman García en la línea defensiva; Allan García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen, Nicolas Lovato y Alejandro Galindo en el medio; y Diego Ruiz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Fabricio Benítez se pararon con un esquema 3-4-3 con Mynor Padilla bajo los tres palos; Aldo Luna, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en defensa; Jeremy Chinchilla, José Can, Kener Lemus y Christian Ojeda en la mitad de cancha; y Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Eliser Quiñones en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue Cristopher Corado.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 39 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 44 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

76′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Ticurú

81′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Víctor Urias

85′ 2T – Salieron Diego Ruiz por Jorge Ortiz y Alejandro Galindo por José Quiñonez

Amonestados en Aurora FC:

26′ 1T Luis Cardona, 40′ 2T Jairo Soriano y 45′ 2T Jorge Ticurú

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Kener Lemus por Esteban Garcia, José Can por Esnaydi Zúñiga, Eliser Quiñones por Jonathan Márquez y Gabriel Grajeda por Jorge Batres

59′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Yonathan Pozuelos

71′ 2T – Salió Christian Ojeda por José Bolaños

Amonestados en Mixco: