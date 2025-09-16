Apretada victoria de Comunicaciones frente a Malacateco

La anotación solitaria de Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso fue la que inclinó la balanza a su favor contra Malacateco en la fecha 10 del Apertura. Fue Darwin Lom quien logró anotar para que festeje Comunicaciones, en el minuto 30 del segundo tiempo.

El delantero logró apoderarse del balón para conectar un remate que se anidó en la portería defendida por Miguel Jiménez Ponce.

Darwin Lom se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Comunicaciones mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

También fue importante Jorge Moreno. El arquero de Comunicaciones fue fundamental.

El director técnico de Comunicaciones, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-3-3 con Jorge Moreno en el arco; Rafael Morales, José Pinto, Stheven Robles y Emerson Raymundo en la línea defensiva; Karel Espino, José Contreras y José Corena en el medio; y Erick Lémus, Darwin Lom y Andersson Ortiz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Roberto Montoya se pararon con un esquema 3-5-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Marlon Chun, Brayan Morales y Víctor Torres en defensa; Kenneth Cerdas, Andy Soto, Frank De León, Kevin Ramírez y Ángel López en la mitad de cancha; y José Ortiz y Vidal Paz en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Cementos Progreso fue Diego Ojer González.

Comunicaciones visitará a Xelajú en la próxima jornada. Por el lado de Malacateco jugará de local frente a Antigua GFC.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 11 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 10 unidades y ocupa el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

26′ 1T – Salió José Corena por Marco Domínguez

45′ 2T – Salió Erick Lémus por Brian Martínez

62′ 2T – Salió Andersson Ortiz por Axel De La Cruz

87′ 2T – Salió Darwin Lom por Jose Grajeda

Amonestados en Comunicaciones:

24′ 1T Erick Lémus y 34′ 1T Karel Espino

Cambios en Malacateco

61′ 2T – Salieron José Ortiz por Byron Angulo y Vidal Paz por José Franco

72′ 2T – Salió Kenneth Cerdas por José Ochoa

73′ 2T – Salió Frank De León por Franklin Quinteros

Amonestados en Malacateco:

12′ 2T Miguel Jiménez, 25′ 2T Ángel López y 35′ 2T Kevin Ramírez

Expulsado en Malacateco: