Árbitro que se desvaneció y convulsionó en partido de Primera División, está estable, confirma la Liga

La Liga Primera División confirmó que el árbitro ya se encuentra en su casa, mientras se espera que las evaluaciones médicas determinen qué provocó el episodio ocurrido durante el juego entre Chichicasteco y Quiché FC.

El árbitro Lenín Pérez se encuentra estable y ya está en su casa, luego del preocupante episodio que protagonizó el domingo durante el partido entre Chichicasteco y Quiché FC, correspondiente a la novena jornada del Apertura 2026 de la Primera División.

El propio silbante se pronunció en sus redes sociales e indicó que se encontraba ya en su vivienda. "Gracias a Dios ya estoy estable. Gracias por estar pendientes, saludos", escribió Pérez este lunes.

Luigi Muñoz, vicepresidente de la Liga Primera División, confirmó que se le dio seguimiento al colegiado después de que fuera trasladado a un centro asistencial.

Muñoz explicó que Pérez sufrió hace algunos meses un accidente automovilístico delicado y que, como consecuencia, tuvo intervenciones médicas debido a unos coágulos en el cerebro, según la información que recibió la Liga. Sin embargo, aclaró que todavía no se puede establecer si ese antecedente tuvo relación con lo ocurrido durante el partido o si el episodio pudo estar relacionado con las altas temperaturas. “Eso todavía no lo hemos determinado”, señaló.

El dirigente también indicó que será necesario esperar las evaluaciones médicas para conocer con mayor certeza qué provocó el desvanecimiento y las convulsiones.

De manera preliminar se había mencionado un posible golpe de calor, una posibilidad que Muñoz considera viable debido a las elevadas temperaturas que se han registrado en Guatemala y al desgaste físico que implica la actividad arbitral, especialmente si no existe una adecuada hidratación.

Sobre los protocolos, Muñoz explicó que las evaluaciones físicas y médicas de los árbitros corresponden directamente a la comisión arbitral, mientras que la Primera División actúa como contratante del servicio.

Además, señaló que los minutos de hidratación están contemplados dentro del reglamento y deben aplicarse.

El episodio también dejó una reflexión sobre el trato que reciben los árbitros durante los partidos. Muñoz destacó que, mientras habitualmente son objeto de reclamos e insultos desde las gradas y dentro del campo, la situación de Pérez hizo que jugadores y presentes mostraran su lado humano y se unieran para auxiliarlo.

“A veces somos un poco injustos en cuanto al juzgamiento del árbitro”, reflexionó el vicepresidente de la Primera División.