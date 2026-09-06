Video: Árbitro Lenin Pérez se desvanece y convulsiona en pleno partido de la Primera División

El fútbol guatemalteco vivió momentos de preocupación este domingo durante el partido entre Chichicasteco y Quiché FC. El árbitro Lenin Pérez se desvaneció y convulsionó en pleno encuentro de la novena jornada del Apertura 2026 de la Primera División.

El incidente ocurrió al minuto 37, cuando Pérez comenzó a realizar movimientos poco habituales y se mostró desorientado. Segundos después cayó sobre el césped, lo que provocó la inmediata reacción de los futbolistas de ambos equipos.

Los jugadores solicitaron rápidamente asistencia médica y el personal encargado ingresó al terreno de juego. Mientras era atendido, el árbitro comenzó a convulsionar, generando momentos de tensión y preocupación entre los presentes.

Trasladado a un centro asistencial

Los Bomberos Voluntarios brindaron los primeros auxilios a Pérez sobre el terreno de juego y lograron estabilizarlo. Posteriormente fue colocado en una camilla y trasladado inconsciente en ambulancia a un centro asistencial de Quiché.

De manera preliminar, se indicó que un golpe de calor podría haber provocado el desvanecimiento del colegiado. Sin embargo, será necesario esperar los resultados de las evaluaciones médicas para establecer con mayor certeza qué ocasionó el incidente.

El preocupante episodio dejó en segundo plano lo deportivo y generó atención sobre el estado de salud de Pérez. El fútbol guatemalteco queda a la espera de conocer su evolución y un diagnóstico sobre lo ocurrido durante el encuentro.