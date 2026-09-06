Cobán Imperial cae ante Guastatoya y suma su cuarta derrota consecutiva en el Apertura 2026

Cobán Imperial no encuentra la salida. Los príncipes azules cayeron 0-1 ante Guastatoya en el estadio José Ángel Rossi para sumar su cuarta derrota consecutiva en el Apertura 2026 en lo que fue una noche donde la afición cobanera hizo sentir su malestar con el técnico Ramiro Cepeda.

El partido tuvo al FVS como gran protagonista. En el primer tiempo el árbitro revisó dos acciones polémicas un gol anulado a Víctor Ávalos de Guastatoya por fuera de lugar y un tanto de Yeltsin Álvarez de Cobán que también fue invalidado tras revisión en lo que fue un primer tiempo tenso y sin goles.

El portero de Guastatoya Rubén Escobar fue la gran figura del partido. El guardameta realizó varias atajadas fundamentales ante los remates de Janderson Pereira y Thales Moreira en los minutos finales cuando Cobán buscaba desesperadamente el empate para evitar su cuarta derrota seguida.

PL / CSD Guastatoya

Guastatoya sentenció sobre el final

Al minuto 78 Yordi Aguilar anotó el gol de la victoria para Guastatoya en una jugada que generó polémica. Cobán reclamó un penal previo al tanto y el árbitro Allan Monroy revisó la acción en el FVS antes de confirmar el gol y descartar la pena máxima solicitada por los Príncipes del Norte.

Mientras Monroy revisaba la jugada la tensión en el estadio José Ángel Rossi era evidente. Los aficionados cobaneros que ya mostraban su descontento durante el partido comenzaron a corear "Fuera Cepeda fuera Cepeda" en señal de su inconformidad con el trabajo del técnico en lo que fue uno de los momentos más difíciles de la jornada para el conjunto cobanero.

Con esta derrota Cobán Imperial acumula cuatro caídas consecutivas y se instala en la penúltima posición de la tabla con apenas cuatro puntos en ocho jornadas disputadas en lo que es una situación muy preocupante para el equipo dirigido por Ramiro Cepeda.

Guastatoya por su parte suma tres puntos vitales que le permiten escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026. Los pecho amarillo que venían de un arranque irregular en el torneo muestran señales de recuperación con una victoria sufrida pero importante en el estadio José Ángel Rossi.