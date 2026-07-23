Arquímides Ordóñez se queda sin equipo y buscará nuevo club tras salir del Loudoun United

El Loudoun United FC, equipo de Estados Unidos que milita en la USL Championship, anunció este jueves 23 de julio la rescisión del contrato del delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo entre ambas partes.

La noticia fue dada a conocer por el club por medio de sus redes sociales, donde publicó un comunicado en el que agradeció el profesionalismo y el compromiso del atacante guatemalteco durante su paso por la institución.

"Loudoun United FC anuncia que el club y el delantero Arquímides Ordóñez han acordado mutuamente rescindir su contrato. Queremos agradecer a Quimi su compromiso y profesionalismo durante su tiempo en el Loudoun United FC", expresó Alen Marcina, director deportivo del club. "Ha sido un miembro valioso de nuestro equipo y apreciamos sinceramente sus contribuciones dentro y fuera del campo. Le deseamos a Quimi mucho éxito en esta nueva etapa de su vida", añadió.

Ordóñez se incorporó al conjunto estadounidense en agosto del 2025 y, durante su estancia en el equipo, disputó dos temporadas, en las que marcó siete goles en la USL Championship.

Entre sus actuaciones más destacadas figura la de agosto del 2025, cuando anotó un doblete en la remontada del Loudoun United FC por 3-2 frente al Indy Eleven. Ese rendimiento le permitió ser nombrado Jugador de la Semana de la competición.

Además, el internacional guatemalteco integró el Equipo de la Semana de la USL Championship como suplente en la jornada 26 de la temporada del 2025 y en la jornada 13 de la temporada del 2026, reconocimientos que reflejaron su aporte ofensivo al club.

Nuevo reto para el delantero guatemalteco

Tras su desvinculación del club estadounidense, Arquímides Ordóñez quedó como agente libre y deberá buscar un nuevo equipo La situación también cobra importancia para la Selección Nacional de Guatemala, ya que el delantero buscará mantenerse en ritmo de competencia para seguir en los planes del entrenador Luis Fernando Tena, quien afrontará nuevos compromisos oficiales con la Azul y Blanco en septiembre.

Con una carrera en crecimiento y experiencia internacional, Ordóñez ahora buscará un nuevo destino que le permita continuar su desarrollo futbolístico y mantenerse en el radar del combinado nacional.