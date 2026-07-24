Arquímides Ordóñez ya tiene nuevo club: ¿cuál es el equipo donde jugará el delantero guatemalteco

El delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez ya tiene nuevo equipo. Un día después de finalizar su vínculo con FC Loudoun United, el atacante nacional fue anunciado como nuevo jugador del FC Tulsa, club que compite en la USL Championship de Estados Unidos.

El club confirmó la incorporación del futbolista por medio de sus canales oficiales y destacó que llega para reforzar la ofensiva durante la segunda parte de la temporada 2026. Además, informó que el jugador podrá ser convocado para el partido del 25 de julio contra Lexington SC, una vez complete los trámites administrativos correspondientes.

La incorporación de Ordóñez genera expectativas en el conjunto de Oklahoma por la experiencia acumulada en el futbol estadounidense y en el extranjero. Con 22 años, el delantero ha pasado por distintas etapas de formación y competencia profesional, lo que lo convierte en uno de los atacantes guatemaltecos con mayor proyección internacional.

“Quimi” militó en FC Loudoun United, donde destacó por su capacidad para generar peligro en ataque, la intensidad en la presión y la versatilidad para desempeñarse como delantero centro o por los costados. Durante su paso por el club firmó actuaciones destacadas y demostró capacidad para marcar diferencia incluso al ingresar desde el banquillo.

Antes integró la estructura del FC Cincinnati, de la Major League Soccer, donde continuó su desarrollo profesional. También sobresalió con FC Cincinnati 2.

Su carrera también le permitió adquirir experiencia en Europa durante sus préstamos en clubes de Suecia y Moldavia, etapas que fortalecieron su crecimiento futbolístico y personal. Esa experiencia internacional le ha permitido madurar y afrontar este nuevo desafío con mayores recursos para competir al máximo nivel.

Welcome the newest Scissortail, Arquímides "Quimi" Ordóñez! 🇬🇹 pic.twitter.com/NEM8vizpPG — FC Tulsa (@FCTulsa) July 24, 2026

En FC Tulsa, el objetivo de Ordóñez será ganarse un puesto en el once titular, aportar goles y convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo. La confianza de la directiva y del cuerpo técnico representa una oportunidad para que el guatemalteco encuentre continuidad y protagonismo durante el resto de la temporada.

Además de consolidarse en su nuevo club, el atacante busca mantenerse en el radar del seleccionador nacional, Luis Fernando Tena. La competencia por un lugar en la Selección Nacional de Guatemala es cada vez mayor, por lo que contar con minutos, buenas actuaciones y regularidad será determinante para futuras convocatorias.

Con una nueva oportunidad en el futbol estadounidense, Arquímides Ordóñez abre un nuevo capítulo en su carrera. El delantero buscará aprovechar cada minuto en FC Tulsa para consolidarse como una pieza importante del equipo.