Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B tras la victoria de Guatemala en el Premundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Guatemala logró una contundente victoria por 4-0 sobre Antigua y Barbuda en la segunda jornada del Premundial Sub-20 de Concacaf. El equipo dirigido por Sebastián Bini mostró una notable mejoría con respecto a su debut y se recuperó de la derrota sufrida ante Costa Rica en la primera fecha. Con este resultado, la Azul y Blanco vuelve a la pelea por uno de los boletos para la siguiente ronda.

Desde los primeros minutos, Guatemala tomó el control del partido y buscó de forma constante el arco rival. La superioridad nacional quedó reflejada en el marcador con cuatro anotaciones, que le permitieron sumar tres puntos vitales. La selección chapina mostró mayor solidez defensiva y efectividad ofensiva, aspectos que habían preocupado tras la derrota en el estreno del torneo.

La victoria también apretó el Grupo B de cara a la última jornada. México lidera la clasificación con seis puntos después de vencer 2-0 a Costa Rica. Además, el conjunto mexicano aseguró su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Guatemala, por su parte, fortaleció su estado anímico al conseguir su primer triunfo en la competición. Los tres puntos obtenidos frente a Antigua y Barbuda permiten que la Azul y Blanco dependa de sus propios resultados para mantenerse en la lucha por la clasificación a los cuartos de final y continuar con el objetivo de disputar una nueva Copa Mundial Sub-20.

Ahora, la atención se centra en el próximo compromiso contra México, un duelo determinante para las aspiraciones nacionales. El encuentro se disputará el jueves y representa una oportunidad para que la Bicolor confirme su recuperación en el torneo.

Tras esta jornada, México ocupa el primer lugar del Grupo B con seis puntos, mientras Guatemala es segunda con tres unidades y una diferencia de goles de +3. La Azul y Blanco buscará sorprender al líder para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a su tercera Copa Mundial Sub-20.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B