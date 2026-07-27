Qué necesita Guatemala ante México para avanzar en el Premundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Guatemala recuperó sus opciones de clasificación al golear este lunes 27 de julio 4-0 a Antigua y Barbuda en la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf y llegará a la última fecha con posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Sebastián Bini necesitaba sumar después de caer en su debut frente a Costa Rica 0-1 y respondió con una actuación contundente. Óscar de León abrió el marcador al minuto 14 y Julio Ramos amplió la ventaja al 38 para encaminar el triunfo antes del descanso.

En la segunda mitad, Mayron González, apenas un minuto después de ingresar al terreno de juego, convirtió el tercer gol al 82. Bryan Guerra cerró la goleada al minuto 86 para sellar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Guatemala llegó a tres puntos, con cuatro goles a favor, uno en contra y una diferencia de +3, un aspecto que podría resultar determinante en caso de igualdad en la tabla de posiciones.

El jueves 30 de julio, a las 19.00 horas de Guatemala, la Bicolor enfrentará a México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, mientras que Costa Rica se medirá a Antigua y Barbuda en la última jornada del Grupo B.

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf también otorga cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Esas plazas serán para los cuatro equipos que ganen sus respectivos partidos de cuartos de final, por lo que el primer objetivo de Guatemala es avanzar a esa ronda y mantenerse en la pelea por una clasificación al torneo que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Escenarios de Guatemala

Con una fecha por disputar, la Selección Sub-20 mantiene abiertas sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo.

Si gana: terminará con seis puntos y fortalecerá sus opciones de clasificación. Su posición final dependerá también del resultado entre Costa Rica y Antigua y Barbuda y, si fuera necesario, de los criterios de desempate.

terminará con seis puntos y fortalecerá sus opciones de clasificación. Su posición final dependerá también del resultado entre Costa Rica y Antigua y Barbuda y, si fuera necesario, de los criterios de desempate. Si empata: llegará a cuatro puntos y sus posibilidades de avanzar dependerán de la posición definitiva en el Grupo B y de la comparación con los terceros lugares de los otros dos grupos.

llegará a cuatro puntos y sus posibilidades de avanzar dependerán de la posición definitiva en el Grupo B y de la comparación con los terceros lugares de los otros dos grupos. Si pierde: permanecerá con tres puntos y todavía podría aspirar a uno de los dos boletos reservados para los mejores terceros, siempre que los resultados de los demás grupos y los criterios de desempate jueguen a su favor.

Goles, control y victoria para Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/PFyX81PIeU — Concacaf (@Concacaf) July 28, 2026

¿Cómo se define la clasificación?

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf reúne a 12 selecciones distribuidas en tres grupos de cuatro equipos. Al finalizar la fase de grupos avanzan a los cuartos de final los dos primeros lugares de cada sector y los dos mejores terceros, para completar los ocho clasificados.

En caso de empate en puntos, el reglamento establece como primeros criterios de desempate la diferencia de goles y la cantidad de goles anotados. Si la igualdad persiste entre dos o más selecciones, se aplican los criterios de enfrentamientos directos entre los equipos involucrados antes de recurrir al criterio disciplinario.

Por esa razón, la goleada frente a Antigua y Barbuda también tuvo un valor estratégico para Guatemala. La Bicolor pasó de una diferencia de goles de -1, tras la derrota ante Costa Rica, a +3 antes de disputar el partido que cerrará su participación en la fase de grupos.

El resultado entre México y Costa Rica, programado para este lunes, terminará de definir el panorama del Grupo B. Sin embargo, Guatemala llegará a la última jornada con posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Su posición definitiva dependerá de lo que ocurra frente a México y, de ser necesario, de la resolución del grupo y de la comparación con los terceros lugares de los otros sectores, conforme al formato del torneo.

Nota: Este artículo fue elaborado mientras se disputaba el partido entre México y Costa Rica, correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.