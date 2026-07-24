Video: Así fue el manotazo de Emir Ponciano que le costó la expulsión en la derrota de Guatemala Sub-20

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Video: Así fue el manotazo de Emir Ponciano que le costó la expulsión en la derrota de Guatemala Sub-20

Un error que cambió todo: Guatemala jugó más de una hora con diez hombres y terminó perdiendo 1-0 frente a Costa Rica.

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MEX8360. PUEBLA (MÉXICO), 24/07/2026.- Jugadores de Guatemala forman este viernes, previo a un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre Guatemala y Costa Rica en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

Jugadores de Guatemala forman este viernes, previo a un partido del Campeonato Sub-20 de la Concacaf entre Guatemala y Costa Rica en el estadio Cuauhtémoc en Puebla.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala comenzó con el pie izquierdo su participación en el Premundial de Concacaf al perder 1-0 contra Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, México. Más allá del resultado, la expulsión de Emir Ponciano, al minuto 32, condicionó el partido, ya que el equipo dirigido por Sebastián Bini disputó más de una hora con un jugador menos.

Una acción imprudente del defensor provocó su expulsión y dejó a la Bicolor en inferioridad numérica durante gran parte del encuentro. Esa desconcentración terminó por costarle caro a Guatemala que, pese al esfuerzo, no pudo evitar la derrota en su debut en el certamen.

Durante los primeros minutos, el partido fue disputado y con pocas ocasiones claras de gol. Ambas selecciones se mostraron ordenadas y cautelosas, con la mayor parte del juego concentrada en el mediocampo. Con el paso de los minutos, Costa Rica tomó el control de la posesión y generó mayor peligro sobre la portería defendida por Álvaro Medrano, quien respondió con solvencia para mantener el empate.

Cuando Guatemala parecía recuperar protagonismo y encontraba espacios para atacar, llegó la jugada que cambió el desarrollo del partido. En una acción cerca de la línea de banda, Gabriel Sibaja acusó a Emir Ponciano de golpearlo en el rostro con un manotazo. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al futbolista guatemalteco y dejó a la Azul y Blanco en inferioridad numérica en un momento clave del encuentro.

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A pesar del golpe anímico, Guatemala mostró carácter y sacrificio. El equipo nacional se replegó en defensa, resistió los ataques costarricenses y, en la segunda mitad, incluso generó algunas de las ocasiones más claras del partido. Omar Bolaños estuvo cerca de abrir el marcador y Marvin Ávila Jr. también inquietó a la defensa costarricense.

Sin embargo, el desgaste físico pasó factura y, al minuto 76, Costa Rica encontró el gol del triunfo con un potente disparo de larga distancia de Keyner Hernández. Guatemala intentó reaccionar, pero no encontró el empate y sufrió una dolorosa derrota en su debut.

Ahora, la Azul y Blanco está obligada a recuperarse en su próximo compromiso contra Antigua y Barbuda, en busca de sus primeros puntos en el torneo y de dejar atrás un debut marcado por la expulsión de Emir Ponciano.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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