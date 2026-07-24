Guatemala Sub-20 lucha con diez jugadores, pero pierde contra Costa Rica en el Premundial

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala comenzó con derrota su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf al perder 1-0 contra Costa Rica, en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, México. El equipo nacional jugó más de una hora con un futbolista menos por la expulsión de Emir Ponciano, al minuto 32, situación que condicionó el desarrollo del partido.

El encuentro comenzó con cautela por parte de ambas selecciones. Durante los primeros minutos hubo pocas llegadas a las porterías y el juego se concentró en el mediocampo.

Con el paso de los minutos, Costa Rica asumió el control del balón y generó sus primeras ocasiones de peligro. El guardameta guatemalteco Álvaro Medrano intervino en varias oportunidades para mantener su portería imbatida, mientras Guatemala tenía dificultades para conservar la posesión.

Cerca de la media hora, el equipo dirigido por Sebastián Bini equilibró las acciones y empezó a acercarse al área costarricense, principalmente con remates de media distancia que no exigieron al guardameta rival.

El momento decisivo llegó al minuto 32, cuando Emir Ponciano fue expulsado por un codazo contra el atacante costarricense Gabriel Sibaja, en una acción cerca de la línea de banda.

Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al futbolista guatemalteco, por lo que Guatemala disputó el resto del encuentro con diez jugadores. Pese a la inferioridad numérica, Guatemala resistió los ataques de Costa Rica y llegó al descanso con el empate sin goles

Guatemala respondió con diez jugadores

Para el segundo tiempo, Sebastián Bini hizo ajustes tácticos para fortalecer la defensa y aprovechar los espacios al contragolpe. Contra los pronósticos, Guatemala mostró su mejor versión y generó las ocasiones más claras del partido.

La más importante llegó al minuto 53. Después de un error en la salida costarricense, Omar Bolaños quedó en una posición inmejorable para abrir el marcador. La defensa tica reaccionó a tiempo y evitó el gol prácticamente sobre la línea.

Aunque jugaba con un hombre menos, Guatemala encontró espacios y llegó con mayor frecuencia al área rival, lo que inquietó a la defensa costarricense.

¡¡SE SALVÓ COSTA RICA!!😱



Emmanuel Brenes se equivocó en la salida y él mismo se encargó de salvar el 1-0 de Guatemala



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Un gol de larga distancia marcó la diferencia

Cuando Guatemala atravesaba su mejor momento, Costa Rica abrió el marcador al minuto 77. Después de un rechazo de la defensa chapina tras un tiro de esquina, Keyner Hernández aprovechó un balón suelto fuera del área y conectó un potente disparo que tras un desvió que se alojó junto al poste derecho de Medrano para el 1-0 definitivo.

La respuesta guatemalteca fue inmediata. Un minuto después, Marvin Ávila Jr. dispuso de una clara oportunidad para igualar el marcador tras una desatención de la defensa costarricense, pero el guardameta rival evitó el empate.

En los minutos finales, Guatemala adelantó líneas en busca de la igualdad, aunque el desgaste físico de jugar gran parte del partido con diez futbolistas terminó por pasarle factura.

COSTA RICA ABRE EL MARCADOR EN UN MOMENTO CLAVE🇨🇷⚽️



Keyner Hernández sacó un gran disparo desde afuera para el 1-0 de los ticos ante Guatemala🔥



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Guatemala buscará recuperarse ante Antigua y Barbuda

A pesar de la derrota, Guatemala dejó buenas sensaciones por la manera en que compitió durante más de una hora con diez jugadores frente a uno de los rivales más fuertes del grupo. El equipo mostró orden, carácter y capacidad para generar ocasiones de gol, aunque le faltó contundencia para concretarlas.

La Selección Nacional Sub-20 buscará recuperarse en su próximo compromiso contra Antigua y Barbuda, un resultado clave para mantener opciones de avanzar en el Premundial Sub-20 de Concacaf y conservar sus aspiraciones de clasificar a la Copa Mundial Sub-20.