Así se vive el ambiente previo al partido entre Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez en el Estadio Pensativo

La Ciudad Colonial despertó este sábado vestida de fútbol. Desde temprano las calles alrededor del Estadio Pensativo comenzaron a llenarse de aficionados de Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez que viajaron desde sus respectivas regiones desde el día anterior y durante el transcurso de la mañana para no perderse uno de los partidos más importantes en la historia de ambas instituciones.

Las camisetas verdes de los Paneleros y las azules de los Venados se mezclan en los alrededores del emblemático estadio colonial en lo que es una fiesta del fútbol de ascenso guatemalteco que tiene como telón de fondo uno de los recintos más históricos del balompié chapín.

El ambiente en las afueras del Pensativo refleja perfectamente lo que está en juego esta tarde. Familias enteras llegaron desde Santa Rosa y Mazatenango con la ilusión de ver a sus equipos dar el gran salto a la Liga Nacional, muchos de ellos portando banderas, bufandas y los colores de sus clubes en cada rincón de la antigua capital guatemalteca.

La llegada masiva de aficionados de ambos equipos confirma todo lo que se anticipaba durante la semana: el Estadio Pensativo vivirá un lleno total en lo que promete ser una de las noches más emotivas del fútbol guatemalteco en lo que va del año.

Moises Xec/PL