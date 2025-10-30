Aurora FC busca derrotar a Cobán Imperial para subirse al liderato

Así llegan Cobán Imperial y Aurora FC
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC llega triunfante luego de ver caer a Antigua GFC con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el octavo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (9 PG – 5 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|16
|11
|2
|3
|10
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Aurora FC
|32
|16
|9
|5
|2
|8
|4
|Antigua GFC
|29
|16
|9
|2
|5
|9
|8
|Cobán Imperial
|18
|16
|5
|3
|8
|-3
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Antigua GFC: 5 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 8 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Malacateco: 15 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 19: vs Malacateco: 8 de noviembre – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Xelajú: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas