Aurora FC busca derrotar a Cobán Imperial para subirse al liderato

A partir de las 11:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Aurora FC visita a Cobán Imperial en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, por el duelo correspondiente a la fecha 17 del Apertura.

Así llegan Cobán Imperial y Aurora FC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC llega triunfante luego de ver caer a Antigua GFC con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (9 PG – 5 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 16 11 2 3 10 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 4 Antigua GFC 29 16 9 2 5 9 8 Cobán Imperial 18 16 5 3 8 -3

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Antigua GFC: 5 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 19: vs Comunicaciones: 8 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Malacateco: 15 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 19: vs Malacateco: 8 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 20: vs Xelajú: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobán Imperial y Aurora FC, según país