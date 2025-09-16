Aurora FC busca derrotar a Mictlán para posicionarse en la cima del torneo

Aurora FC busca derrotar a Mictlán para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Aurora FC vs Mictlán. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal Guillermo Slowing el jueves 18 de septiembre, comenzará a las 14:00 horas.

Redacción deportes

Aurora FC recibe el próximo jueves 18 de septiembre a Mictlán por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 14:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Así llegan Aurora FC y Mictlán

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

En la jornada previa, Aurora FC igualó 2-2 el juego ante Xelajú. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 5 goles y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Achuapa. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.

El local está en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (2 PG – 4 PE – 3 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Antigua GFC 19 9 6 1 2 10
2 Municipal 19 9 5 4 0 8
3 Mixco 19 9 6 1 2 4
4 Aurora FC 18 9 5 3 1 5
9 Mictlán 10 9 2 4 3 -2

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 11: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Mictlán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Redacción deportes

Liga Nacional 
