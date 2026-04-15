Aurora FC cayó frente a Marquense 1-0 con un gol de Diego Casas

Aurora FC no pudo con Marquense y fue vencido por 1-0 durante la fecha 20 del Clausura. Con gol de Diego Casas, en el minuto 22 del segundo tiempo, Marquense definió el destino del encuentro.

El protagonismo de Diego Casas lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Marquense metió 1 gol.

Elvi Elington también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Marquense fue importante .

El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona y Carlos Monterroso en la línea defensiva; Alex Díaz, Pablo Mingorance, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen y Nicolas Lovato en el medio; y Alejandro Galindo en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Omar Arellano Nuño se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Javier Colli bajo los tres palos; Oscar Linton, David Chuc, Carlos Estrada y Marco Rodas en defensa; Diego Casas, Dylan Flores, José Joj y Elías Vásquez en la mitad de cancha; y Andy Ruiz y Miguel Escobar en la delantera.

El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Julio Luna.

Por la próxima fecha, Aurora FC visitará a Mixco. Por otro lado, Marquense recibirá a Municipal.

El local está en el décimo puesto con 19 puntos, mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Luis Cardona por Jairo Soriano y Miguel Escobar por Elvi Elington

52′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Diego Ruiz

69′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Paulo Motta

78′ 2T – Salió Gabriel Grajeda por Jimmy Álvarez

79′ 2T – Salió Alex Díaz por Matías Hernández

Amonestados en Aurora FC:

42′ 1T Alejandro Galindo y 1′ 2T Alex Díaz

Cambios en Marquense

14′ 1T – Salió Elías Vásquez por Fernando Fuentes

33′ 1T – Salió José Joj por William Amaya

65′ 2T – Salieron Marco Rodas por Juan Villalobos y Andy Ruiz por Marvin Ceballos

Amonestados en Marquense: