Aurora FC cayó frente a Marquense 1-0 con un gol de Diego Casas

El protagonismo de Diego Casas lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Marquense metió 1 gol.
Elvi Elington también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Marquense fue importante .
El entrenador de Aurora FC, Saúl Phillip, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona y Carlos Monterroso en la línea defensiva; Alex Díaz, Pablo Mingorance, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen y Nicolas Lovato en el medio; y Alejandro Galindo en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Omar Arellano Nuño se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Javier Colli bajo los tres palos; Oscar Linton, David Chuc, Carlos Estrada y Marco Rodas en defensa; Diego Casas, Dylan Flores, José Joj y Elías Vásquez en la mitad de cancha; y Andy Ruiz y Miguel Escobar en la delantera.
El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Julio Luna.
Por la próxima fecha, Aurora FC visitará a Mixco. Por otro lado, Marquense recibirá a Municipal.
El local está en el décimo puesto con 19 puntos, mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salieron Luis Cardona por Jairo Soriano y Miguel Escobar por Elvi Elington
- 52′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Diego Ruiz
- 69′ 2T – Salió Nicolas Lovato por Paulo Motta
- 78′ 2T – Salió Gabriel Grajeda por Jimmy Álvarez
- 79′ 2T – Salió Alex Díaz por Matías Hernández
Amonestados en Aurora FC:
- 42′ 1T Alejandro Galindo y 1′ 2T Alex Díaz
Cambios en Marquense
- 14′ 1T – Salió Elías Vásquez por Fernando Fuentes
- 33′ 1T – Salió José Joj por William Amaya
- 65′ 2T – Salieron Marco Rodas por Juan Villalobos y Andy Ruiz por Marvin Ceballos
Amonestados en Marquense:
- 15′ 1T Fernando Fuentes y 27′ 2T Marvin Ceballos