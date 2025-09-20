Aurora FC empata sobre el final con gol de Jairo Soriano

Mixco y Aurora FC empataron 2-2 en el estadio Municipal de Mixco este sábado, en un partido por la fecha 11 del Apertura.

Fue un partido en el que ambas escuadras tuvieron llegadas de peligro. El tanteador fue inaugurado por Aurora FC al minuto 2 del segundo tiempo, con el gol de penal de Alejandro Galindo. Mixco no sólo respondió con el empate, sino que logró revertir el marcador de forma momentánea con un disparo y con un cabezazo de Jorge Sotomayor y Diego Méndez en el segundo tiempo (12′) y en la misma etapa (22′), respectivamente. La igualdad final fue obra de Jairo Soriano al enviar el balón al fondo de la malla rival después de una jugada (49′ de la misma mitad).

El mejor jugador del partido fue Jairo Soriano. El defensa de Aurora FC tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

Jorge Sotomayor se destacó por su sólida defensa. El defensa de Mixco tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Rodrigo Marroquín, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Nixson Flores en la línea defensiva; Kener Lemus, Gabriel Arce y Kevin Illescas en el medio; y Yonathan Pozuelos, Nicolás Martínez y Kennedy Rocha en el ataque.

Por su parte, el equipo de Saúl Phillip salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Alex Díaz, José Manuel Lemus, Jafet Soriano y Carlos Monterroso en defensa; Daniel Baján, Pablo Mingorance y Allan García en la mitad de cancha; y Nicolas Lovato, Alejandro Galindo y Eddie Ibargüen en la delantera.

Bryan López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal de Mixco.

El próximo partido de Mixco en el campeonato será como visitante ante Achuapa, mientras que Aurora FC visitará a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 20 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

53′ 2T – Salieron Gabriel Arce por Christian Ojeda y Rodrigo Marroquín por Jeshua Urizar

58′ 2T – Salieron Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia y Kevin Illescas por José Bolaños

86′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Jonathan Márquez

Amonestados en Mixco:

12′ 1T Diego Méndez, 40′ 1T Yonathan Pozuelos, 45′ 1T Nixson Flores, 1′ 2T Rodrigo Marroquín y 38′ 2T Kener Lemus

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salió Pablo Mingorance por Diego Ruiz

70′ 2T – Salieron Alex Díaz por José Luis Vivas y Nicolas Lovato por Jorge Ortiz

77′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Jorge Batres

90′ 2T – Salió Carlos Monterroso por Jairo Soriano

Amonestados en Aurora FC: