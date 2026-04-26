Aurora FC logró sacar el empate de local frente a Mictlán

Aurora FC no pudo en el estadio Municipal Guillermo Slowing con Mictlán y empataron 1-1 durante la fecha 22 del Clausura.

Inicialmente, Mictlán estaba detrás en el marcador con un gol de Eddie Ibargüen al minuto 11 del primer tiempo, pero consiguió empatar gracias a un gol convertido por Pablo Meza en el minuto 26 de la segunda etapa.

El desempeño Pablo Meza lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Mictlán fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Eddie Ibargüen. El atacante de Aurora FC brilló al convertir 1 gol.

El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus y Klisman García en la línea defensiva; Pablo Mingorance, José Luis Vivas, Nicolas Lovato y Gabriel Grajeda en el medio; y Eddie Ibargüen y Diego Ruiz en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Gabriel Álvarez salió con una disposición táctica 3-5-2 con John Faust bajo los tres palos; Pablo Meza, Renny Folleco y William Ramírez en defensa; Kendel Herrarte, Justin Racancoj, Jonas Herrarte, Osman Salguero y Brandon Rivas en la mitad de cancha; y Julio César Rodríguez y William Fajardo en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

De esta manera el local está en el décimo primer puesto en el campeonato con 20 puntos, mientras que la visita, con 27, queda en el noveno lugar.

Cambios en Aurora FC

65′ 2T – Salieron Nicolas Lovato por Alejandro Galindo, Gabriel Grajeda por Víctor Urias y Justin Racancoj por Miguel Ángel Lemus

76′ 2T – Salieron Diego Ruiz por Daniel Baján y Eddie Ibargüen por Jimmy Álvarez

86′ 2T – Salió Pablo Mingorance por Lenin González

Amonestados en Aurora FC:

26′ 1T José Manuel Lemus, 19′ 2T Klisman García, 21′ 2T Pablo Mingorance y 27′ 2T Alejandro Galindo

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salieron Jonas Herrarte por Juan Carlos Escobar y Brandon Rivas por Guillermo Chavasco

67′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla

82′ 2T – Salió Pablo Meza por Sebastián Colón

Amonestados en Mictlán:

3′ 2T Renny Folleco, 16′ 2T Justin Racancoj, 19′ 2T Kendel Herrarte y 29′ 2T Miguel Ángel Lemus

Expulsado en Mictlán: