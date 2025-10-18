Aurora FC logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Achuapa

Por la fecha 15 del Apertura, el encuentro disputado este sábado terminó 2 a 1 a favor de Aurora FC. Nicolas Lovato convirtió después de una jugada y, en el minuto 20 del primer tiempo, le dio la ventaja a Aurora FC. Sin embargo, Achuapa logró igualar al minuto 28 de la misma mitad con un gol de Dayron Suazo producto de un remate de cabeza. A pesar de ello, el equipo anfitrión pudo festejar con una anotación de José Luis Vivas, cuando transcurrían 40′ de la misma etapa.

José Luis Vivas tuvo una gran actuación. El volante de Aurora FC anotó 1 gol.

También tuvo buen desempeño Nicolas Lovato. El volante de Aurora FC anotó 1 gol.

El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus y Klisman García en la línea defensiva; Allan García, Nicolas Lovato, Daniel Baján y José Luis Vivas en el medio; y Diego Ruiz y Andres Echeverria en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Martín García salió con una disposición táctica 3-4-3 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Dayron Suazo y Carlos Castrillo en defensa; Isaías de León, Yeison Carabali, Carlos Santos y Edgar Macal en la mitad de cancha; y Erick Sánchez, Agustín Maziero y Kevin Castillo en la delantera.

Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Aurora FC enfrentará de local a Mictlán, mientras que Achuapa jugará de local frente a Mixco.

De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 26 puntos, mientras que la visita, con 13, queda en el décimo lugar.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salió Andres Echeverria por Juan Monterroso

63′ 2T – Salieron Daniel Baján por Pablo Mingorance y Nicolas Lovato por Eddie Ibargüen

75′ 2T – Salió Diego Ruiz por Jorge Ticurú

87′ 2T – Salió José Luis Vivas por Jorge Batres

Amonestado en Aurora FC:

43′ 2T José Luis Vivas

Cambios en Achuapa

30′ 1T – Salió Kevin Castillo por Anthony Salama

61′ 2T – Salieron Erick Sánchez por Vitor Feliciani, Carlos Santos por Alexis Matta y Edgar Macal por Cristian González

62′ 2T – Salió Carlos Castrillo por Sixto Betancourt

Amonestados en Achuapa: