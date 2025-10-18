Aurora FC logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Achuapa

José Luis Vivas tuvo una gran actuación. El volante de Aurora FC anotó 1 gol.
También tuvo buen desempeño Nicolas Lovato. El volante de Aurora FC anotó 1 gol.
El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus y Klisman García en la línea defensiva; Allan García, Nicolas Lovato, Daniel Baján y José Luis Vivas en el medio; y Diego Ruiz y Andres Echeverria en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Martín García salió con una disposición táctica 3-4-3 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Dayron Suazo y Carlos Castrillo en defensa; Isaías de León, Yeison Carabali, Carlos Santos y Edgar Macal en la mitad de cancha; y Erick Sánchez, Agustín Maziero y Kevin Castillo en la delantera.
Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Aurora FC enfrentará de local a Mictlán, mientras que Achuapa jugará de local frente a Mixco.
De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 26 puntos, mientras que la visita, con 13, queda en el décimo lugar.
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salió Andres Echeverria por Juan Monterroso
- 63′ 2T – Salieron Daniel Baján por Pablo Mingorance y Nicolas Lovato por Eddie Ibargüen
- 75′ 2T – Salió Diego Ruiz por Jorge Ticurú
- 87′ 2T – Salió José Luis Vivas por Jorge Batres
Amonestado en Aurora FC:
- 43′ 2T José Luis Vivas
Cambios en Achuapa
- 30′ 1T – Salió Kevin Castillo por Anthony Salama
- 61′ 2T – Salieron Erick Sánchez por Vitor Feliciani, Carlos Santos por Alexis Matta y Edgar Macal por Cristian González
- 62′ 2T – Salió Carlos Castrillo por Sixto Betancourt
Amonestados en Achuapa:
- 5′ 1T Yeison Carabali y 43′ 2T Agustín Maziero