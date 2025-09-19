Aurora FC necesita los tres puntos para ser puntero

Así llegan Mixco y Aurora FC
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco venció por 1-0 a Marquense. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC tiene pendiente su enfrentamiento con Mictlán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Mixco pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Santo Domingo de Guzman.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 19 puntos (6 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|20
|10
|6
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|20
|10
|5
|5
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|4
|Aurora FC
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|5
|Achuapa
|12
|9
|3
|3
|3
|2
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 11: vs Mixco: 20 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Mixco y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas