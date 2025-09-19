Aurora FC necesita los tres puntos para ser puntero

Mixco aguarda mañana la visita de Aurora FC, para jugar el partido por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Mixco y Aurora FC

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció por 1-0 a Marquense. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC tiene pendiente su enfrentamiento con Mictlán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Mixco pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Santo Domingo de Guzman.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 19 puntos (6 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 4 Aurora FC 18 9 5 3 1 5 5 Achuapa 12 9 3 3 3 2

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 14: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Mixco: 20 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

