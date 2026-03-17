Aurora FC se enfrenta ante la visita Guastatoya por la fecha 14

El juego entre Aurora FC y Guastatoya se disputará el próximo jueves 19 de marzo por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Aurora FC y Guastatoya

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC busca levantarse de su derrota ante Municipal en el Mateo Flores. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 2 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Guastatoya derrotó 3-1 a Mictlán. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 9 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Guastatoya, según país