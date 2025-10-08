Aurora FC vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Achuapa
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC ganó su último duelo ante Municipal por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 7 a favor.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa tiene pendiente su enfrentamiento con Marquense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se quedó con la victoria por 1 a 2.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG – 4 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|9
|Achuapa
|13
|11
|3
|4
|4
|-1
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Marquense: 12 de octubre – 18:00 horas
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 14: vs Antigua GFC: 11 de octubre – 19:00 horas
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar