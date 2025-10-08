Aurora FC vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El próximo sábado 11 de octubre, Achuapa visita a Aurora FC en el estadio Municipal Guillermo Slowing, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

Así llegan Aurora FC y Achuapa

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC ganó su último duelo ante Municipal por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa tiene pendiente su enfrentamiento con Marquense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG – 4 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 9 Achuapa 13 11 3 4 4 -1

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Marquense: 12 de octubre – 18:00 horas

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 10:00 horas

Fecha 14: vs Antigua GFC: 11 de octubre – 19:00 horas

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Achuapa, según país