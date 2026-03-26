Aurora FC vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Así llegan Aurora FC y Achuapa
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
Aurora FC igualó 1-1 frente a Malacateco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 8 goles y registró solo 2 a favor.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa perdió ante Mictlán por 0 a 2. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 10 oportunidades y sumó 1 gol a favor.
En sus últimos 3 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Achuapa se llevó la victoria por 2 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 15 puntos (3 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|5
|Municipal
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|5
|Municipal
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|6
|Aurora FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Achuapa
|15
|15
|4
|3
|8
|-7
|11
|Aurora FC
|15
|15
|3
|6
|6
|-9
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: 1 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Antigua GFC: 4 de abril – 11:00 horas
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas
- Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Municipal: 2 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Guastatoya: 6 de abril – 19:00 horas
- Fecha 19: vs Malacateco: 12 de abril – 16:00 horas
- Fecha 20: vs Xelajú: 17 de abril – 21:00 horas
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas
Horario Aurora FC y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas