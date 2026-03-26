Aurora FC vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Achuapa y Aurora FC se enfrentarán en el estadio Municipal Guillermo Slowing el próximo domingo 29 de marzo desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Aurora FC y Achuapa

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC igualó 1-1 frente a Malacateco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 8 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa perdió ante Mictlán por 0 a 2. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 10 oportunidades y sumó 1 gol a favor.

En sus últimos 3 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Achuapa se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 15 puntos (3 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 4 Mixco 23 15 6 5 4 0 5 Municipal 22 15 6 4 5 4 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 4 Mixco 23 15 6 5 4 0 5 Municipal 22 15 6 4 5 4 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 10 Achuapa 15 15 4 3 8 -7 11 Aurora FC 15 15 3 6 6 -9

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Cobán Imperial: 1 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Antigua GFC: 4 de abril – 11:00 horas

Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas

Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Municipal: 2 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Guastatoya: 6 de abril – 19:00 horas

Fecha 19: vs Malacateco: 12 de abril – 16:00 horas

Fecha 20: vs Xelajú: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas

Horario Aurora FC y Achuapa, según país