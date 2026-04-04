Se enfrentan Aurora FC y Antigua GFC por la fecha 18

En el estadio Municipal Guillermo Slowing, Aurora FC espera por Antigua GFC desde las 11:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 18 del Clausura.

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC viene de vencer a Mictlán en casa por 8 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 5 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Antigua GFC se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 6 PE – 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Wildomar Ramírez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Mixco 26 17 7 5 5 0 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 5 Mixco 26 17 7 5 5 0 6 Antigua GFC 24 17 6 6 5 4 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 10 Aurora FC 19 17 4 7 6 -8

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas

Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Aurora FC y Antigua GFC, según país