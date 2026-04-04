Se enfrentan Aurora FC y Antigua GFC por la fecha 18

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Se enfrentan Aurora FC y Antigua GFC por la fecha 18

En la previa de Aurora FC vs Antigua GFC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 11:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing. El árbitro designado será Wildomar Ramírez.

Redacción deportes

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En el estadio Municipal Guillermo Slowing, Aurora FC espera por Antigua GFC desde las 11:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 18 del Clausura.

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC viene de vencer a Mictlán en casa por 8 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 5 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Antigua GFC se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 6 PE – 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Wildomar Ramírez.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 28 17 8 4 5 6
2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2
3 Xelajú 27 17 7 6 4 11
4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8
5 Mixco 26 17 7 5 5 0
1 Municipal 28 17 8 4 5 6
2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2
3 Xelajú 27 17 7 6 4 11
4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8
5 Mixco 26 17 7 5 5 0
6 Antigua GFC 24 17 6 6 5 4
6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0
10 Aurora FC 19 17 4 7 6 -8

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas
  • Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas
  • Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas
  • Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Aurora FC y Antigua GFC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

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Redacción deportes

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