Se enfrentan Aurora FC y Antigua GFC por la fecha 18

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC viene de vencer a Mictlán en casa por 8 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 5 le han convertido.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Antigua GFC se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el décimo puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG – 6 PE – 5 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Wildomar Ramírez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Mixco
|26
|17
|7
|5
|5
|0
|1
|Municipal
|28
|17
|8
|4
|5
|6
|2
|Comunicaciones
|28
|17
|9
|1
|7
|2
|3
|Xelajú
|27
|17
|7
|6
|4
|11
|4
|Cobán Imperial
|27
|17
|7
|6
|4
|8
|5
|Mixco
|26
|17
|7
|5
|5
|0
|6
|Antigua GFC
|24
|17
|6
|6
|5
|4
|6
|Aurora FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Aurora FC
|19
|17
|4
|7
|6
|-8
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 10 de abril – 20:00 horas
- Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas
- Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 19: vs Municipal: 11 de abril – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Aurora FC y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas