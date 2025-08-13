Aurora FC vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC logró un triunfo por 2-1 ante Achuapa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Mictlán con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 2.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|12
|4
|4
|0
|0
|4
|2
|Antigua GFC
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|Municipal
|8
|4
|2
|2
|0
|2
|4
|Aurora FC
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|5
|Comunicaciones
|5
|4
|1
|2
|1
|1
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 6: vs Cobán Imperial: 24 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 7: vs Comunicaciones: 30 de agosto – 17:00 horas
- Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 6: vs Mixco: 22 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 7: vs Cobán Imperial: 31 de agosto – 15:00 horas
- Fecha 8: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Antigua GFC, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas