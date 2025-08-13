Aurora FC vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

El cotejo entre Aurora FC y Antigua GFC, por la fecha 5 del Apertura, se jugará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Así llegan Aurora FC y Antigua GFC

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC logró un triunfo por 2-1 ante Achuapa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC llega con ventaja tras derrotar a Mictlán con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 12 4 4 0 0 4 2 Antigua GFC 9 4 3 0 1 5 3 Municipal 8 4 2 2 0 2 4 Aurora FC 7 4 2 1 1 1 5 Comunicaciones 5 4 1 2 1 1

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Cobán Imperial: 24 de agosto – 11:00 horas

Fecha 7: vs Comunicaciones: 30 de agosto – 17:00 horas

Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas

Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 6: vs Mixco: 22 de agosto – 19:00 horas

Fecha 7: vs Cobán Imperial: 31 de agosto – 15:00 horas

Fecha 8: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Antigua GFC, según país