Deportes

Aurora FC vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Aurora FC y Cobán Imperial, que se jugará el domingo 24 de agosto desde las 11:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing. Dirige Cristopher Corado.

Cobán Imperial y Aurora FC se enfrentarán en el estadio Municipal Guillermo Slowing el próximo domingo 24 de agosto desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Aurora FC y Cobán Imperial

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC venció por 3-2 a Antigua GFC. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial igualó 2-2 ante Achuapa en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 10 puntos (3 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 3 PP).

Cristopher Corado fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 13 5 4 1 0 4
2 Municipal 11 5 3 2 0 3
3 Aurora FC 10 5 3 1 1 2
4 Antigua GFC 9 5 3 0 2 4
10 Cobán Imperial 4 5 1 1 3 -2

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 7: vs Comunicaciones: 30 de agosto – 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 7: vs Antigua GFC: 31 de agosto – 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Cobán Imperial, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

