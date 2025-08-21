Aurora FC vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Cobán Imperial
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC venció por 3-2 a Antigua GFC. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial igualó 2-2 ante Achuapa en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 5 en contra.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 10 puntos (3 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 3 PP).
Cristopher Corado fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|5
|4
|1
|0
|4
|2
|Municipal
|11
|5
|3
|2
|0
|3
|3
|Aurora FC
|10
|5
|3
|1
|1
|2
|4
|Antigua GFC
|9
|5
|3
|0
|2
|4
|10
|Cobán Imperial
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Comunicaciones: 30 de agosto – 17:00 horas
- Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Antigua GFC: 31 de agosto – 15:00 horas
- Fecha 8: vs Comunicaciones: 3 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Cobán Imperial, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas