Aurora FC vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

El próximo miércoles 5 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, Comunicaciones visita a Aurora FC en el estadio Municipal Guillermo Slowing, por el duelo correspondiente a la fecha 18 del Apertura.

Así llegan Aurora FC y Comunicaciones

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones viene de vencer a Achuapa en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 2 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (9 PG – 5 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 4 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 11 Comunicaciones 16 17 4 4 9 -7

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 19: vs Malacateco: 8 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 20: vs Xelajú: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Cobán Imperial: 8 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 20: vs Antigua GFC: 16 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Comunicaciones, según país