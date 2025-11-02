Aurora FC vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Comunicaciones
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 8 en el arco rival.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones viene de vencer a Achuapa en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 2 goles y 2 le han convertido.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (9 PG – 5 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|4
|Aurora FC
|32
|16
|9
|5
|2
|8
|11
|Comunicaciones
|16
|17
|4
|4
|9
|-7
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 19: vs Malacateco: 8 de noviembre – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Xelajú: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Cobán Imperial: 8 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Antigua GFC: 16 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Comunicaciones, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas