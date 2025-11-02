Aurora FC vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

En la previa de Aurora FC vs Comunicaciones, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 5 de noviembre desde las 16:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

El próximo miércoles 5 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, Comunicaciones visita a Aurora FC en el estadio Municipal Guillermo Slowing, por el duelo correspondiente a la fecha 18 del Apertura.

Así llegan Aurora FC y Comunicaciones

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC viene de empatar ante Cobán Imperial por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones viene de vencer a Achuapa en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 2 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (9 PG – 5 PE – 2 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 9 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 35 17 11 2 4 9
2 Municipal 33 16 9 6 1 18
3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10
4 Aurora FC 32 16 9 5 2 8
11 Comunicaciones 16 17 4 4 9 -7

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de noviembre – 16:00 horas
  • Fecha 19: vs Malacateco: 8 de noviembre – 19:00 horas
  • Fecha 20: vs Xelajú: 16 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Mictlán: 22 de noviembre – 16:00 horas
  • Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 19: vs Cobán Imperial: 8 de noviembre – 17:00 horas
  • Fecha 20: vs Antigua GFC: 16 de noviembre – 18:00 horas
  • Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Comunicaciones, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

