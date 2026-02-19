Aurora FC vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo entre Aurora FC y Comunicaciones correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio desde las 11:00 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Aurora FC y Comunicaciones

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Antigua GFC. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Comunicaciones igualó – el juego frente a Mictlán. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 8 puntos (2 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (3 PG – 1 PE – 2 PP).

Comunicaciones se medirá ante Municipal en una nueva edición del clásico Chapin durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 25 de febrero desde las 19:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 12 7 3 3 1 3 4 Xelajú 10 7 3 1 3 5 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 12 7 3 3 1 3 4 Xelajú 10 7 3 1 3 5 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 9 Aurora FC 8 7 2 2 3 -5 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Marquense: 26 de febrero – 21:00 horas

Fecha 10: vs Mixco: 1 de marzo – 11:00 horas

Fecha 11: vs Mictlán: 5 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Aurora FC: 22 de febrero – 11:00 horas

Fecha 9: vs Municipal: 25 de febrero – 19:00 horas

Fecha 10: vs Guastatoya: 28 de febrero – 16:00 horas

Fecha 11: vs Malacateco: 3 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Comunicaciones, según país