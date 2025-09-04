Aurora FC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Malacateco
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC ganó su último duelo ante Comunicaciones por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 9 a favor.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco viene de vencer a Achuapa en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 8 goles y 10 le han convertido.
El anfitrión está en el tercer puesto con 14 puntos (4 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (2 PG – 1 PE – 4 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Stib Morales Ordóñez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|16
|8
|4
|4
|0
|5
|2
|Mixco
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|3
|Aurora FC
|14
|7
|4
|2
|1
|4
|4
|Antigua GFC
|13
|7
|4
|1
|2
|5
|11
|Malacateco
|7
|7
|2
|1
|4
|-3
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas