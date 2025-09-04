Aurora FC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

El próximo domingo 7 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, Malacateco visita a Aurora FC en el estadio Municipal Guillermo Slowing, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Aurora FC y Malacateco

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC ganó su último duelo ante Comunicaciones por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco viene de vencer a Achuapa en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 8 goles y 10 le han convertido.

El anfitrión está en el tercer puesto con 14 puntos (4 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (2 PG – 1 PE – 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stib Morales Ordóñez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 16 8 4 4 0 5 2 Mixco 16 8 5 1 2 3 3 Aurora FC 14 7 4 2 1 4 4 Antigua GFC 13 7 4 1 2 5 11 Malacateco 7 7 2 1 4 -3

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 9: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

