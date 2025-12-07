Aurora FC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

Malacateco llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 2 del Apertura. Se enfrenta ante Aurora FC este miércoles 10 de diciembre desde las 14:00 horas en el estadio .

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de diciembre, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Malacateco.

Los resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio)

: Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio) Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto)

: Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)

: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto)

: Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto)

: Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)

: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre) Temporada Regular : Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre)

: Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre)

: Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre)

: Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre) Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre)

: Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre)

: Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)

: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre)

: Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre)

: Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)

: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre)

: Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre) Temporada Regular : Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre)

: Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre)

: Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre) Cuartos de Final: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre)

Los resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Temporada Regular : Malacateco 0 vs Xelajú 1 (19 de julio)

: Malacateco 0 vs Xelajú 1 (19 de julio) Temporada Regular : Mictlán 2 vs Malacateco 2 (26 de julio)

: Mictlán 2 vs Malacateco 2 (26 de julio) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Mixco 2 (1 de agosto)

: Malacateco 1 vs Mixco 2 (1 de agosto) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Malacateco 2 (9 de agosto)

: Guastatoya 1 vs Malacateco 2 (9 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)

: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Marquense 4 vs Malacateco 1 (24 de agosto)

: Marquense 4 vs Malacateco 1 (24 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)

: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)

: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 3 vs Cobán Imperial 0 (12 de septiembre)

: Malacateco 3 vs Cobán Imperial 0 (12 de septiembre) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Malacateco 0 (16 de septiembre)

: Comunicaciones 1 vs Malacateco 0 (16 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)

: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Malacateco 0 (28 de septiembre)

: Xelajú 3 vs Malacateco 0 (28 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Mictlán 0 (4 de octubre)

: Malacateco 1 vs Mictlán 0 (4 de octubre) Temporada Regular : Mixco 4 vs Malacateco 1 (12 de octubre)

: Mixco 4 vs Malacateco 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Malacateco 0 vs Guastatoya 1 (19 de octubre)

: Malacateco 0 vs Guastatoya 1 (19 de octubre) Temporada Regular : Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)

: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Marquense 1 (1 de noviembre)

: Malacateco 2 vs Marquense 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)

: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)

: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Malacateco 1 (15 de noviembre)

: Cobán Imperial 0 vs Malacateco 1 (15 de noviembre) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Comunicaciones 0 (23 de noviembre)

: Malacateco 2 vs Comunicaciones 0 (23 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)

: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre) Cuartos de Final: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre)

Horario Aurora FC y Malacateco, según país