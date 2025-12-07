Aurora FC vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Apertura

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de diciembre, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Malacateco.
Los resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Guastatoya 0 (20 de julio)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Marquense 1 (3 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Cobán Imperial 1 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Aurora FC 2 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Aurora FC 2 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Aurora FC 2 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 3 vs Aurora FC 2 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Aurora FC 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Aurora FC 0 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Comunicaciones 0 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Xelajú 2 (16 de noviembre)
- Temporada Regular: Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Mixco 0 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre)
Los resultados de Malacateco en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Malacateco 0 vs Xelajú 1 (19 de julio)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Malacateco 2 (26 de julio)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mixco 2 (1 de agosto)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Malacateco 2 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Marquense 4 vs Malacateco 1 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Malacateco 0 (7 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 3 vs Cobán Imperial 0 (12 de septiembre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Malacateco 0 (16 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Xelajú 3 vs Malacateco 0 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mictlán 0 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 4 vs Malacateco 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Malacateco 0 vs Guastatoya 1 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Marquense 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (8 de noviembre)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Malacateco 1 (15 de noviembre)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Comunicaciones 0 (23 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Malacateco 1 vs Aurora FC 0 (6 de diciembre)
Horario Aurora FC y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas