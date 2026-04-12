Aurora FC vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

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Aurora FC vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Aurora FC vs Marquense. El duelo, a disputarse el miércoles 15 de abril, comenzará a las 15:00 horas.

Redacción deportes

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Aurora FC recibe el próximo miércoles 15 de abril a Marquense por la fecha 20 del Clausura, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Aurora FC y Marquense

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC cayó 0 a 1 ante Comunicaciones en el . Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mictlán. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

Durante los 3 partidos más recientes en el campeonato, los puntos quedaron divididos al siempre empatar entre ambos equipos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 8 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3
2 Mixco 32 19 9 5 5 3
3 Xelajú 30 19 8 6 5 10
4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7
5 Municipal 29 19 8 5 6 5
1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3
2 Mixco 32 19 9 5 5 3
3 Xelajú 30 19 8 6 5 10
4 Antigua GFC 30 19 8 6 5 7
5 Municipal 29 19 8 5 6 5
6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0
7 Marquense 27 19 8 3 8 1
9 Marquense 0 0 0 0 0 0
10 Aurora FC 19 19 4 7 8 -11

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas
  • Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 21: vs Municipal: 18 de abril – 20:00 horas
  • Fecha 22: vs Guastatoya: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Aurora FC y Marquense, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

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