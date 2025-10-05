Aurora FC vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Mictlán
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio David Cordon Hichos.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
En la jornada previa, Aurora FC igualó – el juego ante Municipal. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán llega a este encuentro con una derrota ante Malacateco por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 2.
Saúl Phillip confirmó una formación 3-4-3 con Liborio Sánchez en la portería; José Manuel Lemus, Jafet Soriano y José Quiñonez en la línea defensiva; Jorge Batres, Alejandro Galindo, Pablo Mingorance y José Luis Vivas en el mediocampo; y Paulo Motta, Diego Ruiz y Alex Díaz en la delantera.
Por su parte, el entrenador Flavio Da Silva decidió implementar un esquema 4-4-2, con el arquero John Faust; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, Jonas Herrarte, Emerson Cabrera como defensores; Osman Salguero, Daniel Santa, Kendel Herrarte y Guillermo Chavasco como centrocampistas; y Robin Betancourth y Ronaldo Dinolis como delanteros.
El local está en el cuarto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 4 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Walter López Castellanos.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|4
|Aurora FC
|19
|11
|5
|4
|2
|4
|6
|Mictlán
|16
|12
|4
|4
|4
|-1
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Mictlán: 8 de octubre – 10:00 horas
- Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Marquense: 12 de octubre – 18:00 horas
- Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Aurora FC y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas