Aurora FC vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

Aurora FC recibe el próximo miércoles 8 de octubre a Mictlán por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 10:00 horas en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Así llegan Aurora FC y Mictlán

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio David Cordon Hichos.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

En la jornada previa, Aurora FC igualó – el juego ante Municipal. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán llega a este encuentro con una derrota ante Malacateco por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 2.

Saúl Phillip confirmó una formación 3-4-3 con Liborio Sánchez en la portería; José Manuel Lemus, Jafet Soriano y José Quiñonez en la línea defensiva; Jorge Batres, Alejandro Galindo, Pablo Mingorance y José Luis Vivas en el mediocampo; y Paulo Motta, Diego Ruiz y Alex Díaz en la delantera.

Por su parte, el entrenador Flavio Da Silva decidió implementar un esquema 4-4-2, con el arquero John Faust; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, Jonas Herrarte, Emerson Cabrera como defensores; Osman Salguero, Daniel Santa, Kendel Herrarte y Guillermo Chavasco como centrocampistas; y Robin Betancourth y Ronaldo Dinolis como delanteros.

El local está en el cuarto puesto con 19 puntos (5 PG – 4 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (4 PG – 4 PE – 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Walter López Castellanos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 4 Aurora FC 19 11 5 4 2 4 6 Mictlán 16 12 4 4 4 -1

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mictlán: 8 de octubre – 10:00 horas

Fecha 15: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Marquense: 12 de octubre – 18:00 horas

Fecha 16: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Xelajú: 11 de octubre – 15:00 horas

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Aurora FC y Mictlán, según país