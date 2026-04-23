Aurora FC vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Por la fecha 22 del Clausura, Mictlán y Aurora FC se enfrentan el domingo 26 de abril desde las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Aurora FC y Mictlán

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Xelajú. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 17.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Mictlán sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 4 Antigua GFC 33 20 9 6 5 8 5 Municipal 32 20 9 5 6 7 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 4 Antigua GFC 33 20 9 6 5 8 5 Municipal 32 20 9 5 6 7 7 Mictlán 1 1 0 1 0 0 9 Mictlán 25 20 7 4 9 -11 10 Aurora FC 19 20 4 7 9 -15 12 Aurora FC 0 1 0 0 1 -1

Horario Aurora FC y Mictlán, según país