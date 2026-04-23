Aurora FC vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Así llegan Aurora FC y Mictlán
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
Aurora FC no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y no logró anotar en el arco rival.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Xelajú. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 17.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Mictlán sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|4
|Antigua GFC
|33
|20
|9
|6
|5
|8
|5
|Municipal
|32
|20
|9
|5
|6
|7
|1
|Mixco
|35
|20
|10
|5
|5
|7
|2
|Comunicaciones
|35
|20
|11
|2
|7
|4
|3
|Xelajú
|33
|20
|9
|6
|5
|11
|4
|Antigua GFC
|33
|20
|9
|6
|5
|8
|5
|Municipal
|32
|20
|9
|5
|6
|7
|7
|Mictlán
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|9
|Mictlán
|25
|20
|7
|4
|9
|-11
|10
|Aurora FC
|19
|20
|4
|7
|9
|-15
|12
|Aurora FC
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Horario Aurora FC y Mictlán, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas